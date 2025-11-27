Así quedaron los cuartos de final del torneo Clausura: cruces, horarios y detalles del fixture

El martes por la noche, Gimnasia sorprendió en Santa Fe y dejó afuera a Unión al ganarle por 2 a 1. Y en el cierre, Tigre dio la nota al derrotar a Lanús por la mínima. El partido se había postergado por la participación del “Granate” en la final de la Sudamericana, donde se consagró campeón frente a Atlético Mineiro.