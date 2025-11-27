Así quedaron los cuartos de final del torneo Clausura: cruces, horarios y detalles del fixture

El triunfo de Tigre sobre Lanús en La Fortaleza terminó de completar el mapa de los cuartos de final del Clausura. Con ese resultado, quedaron confirmados los ocho clasificados y los cruces que se disputarán entre este sábado y el lunes, en un certamen que ya dejó varias sorpresas.
La acción había comenzado el sábado, cuando Argentinos Juniors golpeó fuerte en Liniers. El “Bicho” venció 2 a 0 a Vélez y aseguró su lugar entre los ocho mejores. Su rival será Boca, que se impuso 2 a 0 a Talleres en la Bombonera.
En Santiago del Estero también hubo emociones fuertes. Central Córdoba revirtió el marcador ante San Lorenzo y se lo llevó 2 a 1 en el "Madre de Ciudades". Así, su próximo desafío será Estudiantes, que dio el golpe eliminando a Rosario Central, recientemente coronado como el mejor del año en la tabla anual.
En el Bajo Flores, Barracas Central superó a Riestra por 1 a 0 en el tiempo extra; y más tarde, en Avellaneda, Racing y River protagonizaron uno de los mejores partidos del torneo. Fue 3 a 2 para la “Academia”, que remontó y terminó festejando.
El martes por la noche, Gimnasia sorprendió en Santa Fe y dejó afuera a Unión al ganarle por 2 a 1. Y en el cierre, Tigre dio la nota al derrotar a Lanús por la mínima. El partido se había postergado por la participación del “Granate” en la final de la Sudamericana, donde se consagró campeón frente a Atlético Mineiro.
Cómo se jugarán los cuartos de final
La Liga Profesional confirmó los días y horarios, con el formato habitual: partido único en cancha del mejor ubicado en la fase de grupos; si hay empate, se disputará alargue y penales. En tanto, la final será en estadio neutral ("Madre de Ciudades") el 13 de diciembre.
Sábado 29 de noviembre
21.30 - Central Córdoba vs. Estudiantes
Madre de Ciudades (SdE)
Domingo 30 de noviembre
8.30 - Boca vs. Argentinos
La Bombonera
Lunes 1 de diciembre
17.00 - Barracas Central vs. Gimnasia LP Barracas
21.30 - Racing vs. Tigre Racing