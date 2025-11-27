Secciones
DeportesFútbol

Así quedaron los cuartos de final del torneo Clausura: cruces, horarios y detalles del fixture

Con el triunfo de Tigre sobre Lanús, en el sur del conurbano bonaerense, se completó el cuadro del torneo.

LA COPA. El campeón del Clausura se definirá en la final que se jugará en el Madre de Ciudades, el sábado 13 de diciembre. LA COPA. El campeón del Clausura se definirá en la final que se jugará en el "Madre de Ciudades", el sábado 13 de diciembre.
27 Noviembre 2025

El triunfo de Tigre sobre Lanús en La Fortaleza terminó de completar el mapa de los cuartos de final del Clausura. Con ese resultado, quedaron confirmados los ocho clasificados y los cruces que se disputarán entre este sábado y el lunes, en un certamen que ya dejó varias sorpresas.

La acción había comenzado el sábado, cuando Argentinos Juniors golpeó fuerte en Liniers. El “Bicho” venció 2 a 0 a Vélez y aseguró su lugar entre los ocho mejores. Su rival será Boca, que se impuso 2 a 0 a Talleres en la Bombonera.

En Santiago del Estero también hubo emociones fuertes. Central Córdoba revirtió el marcador ante San Lorenzo y se lo llevó 2 a 1 en el "Madre de Ciudades". Así, su próximo desafío será Estudiantes, que dio el golpe eliminando a Rosario Central, recientemente coronado como el mejor del año en la tabla anual.

En el Bajo Flores, Barracas Central superó a Riestra por 1 a 0 en el tiempo extra; y más tarde, en Avellaneda, Racing y River protagonizaron uno de los mejores partidos del torneo. Fue 3 a 2 para la “Academia”, que remontó y terminó festejando.

El martes por la noche, Gimnasia sorprendió en Santa Fe y dejó afuera a Unión al ganarle por 2 a 1. Y en el cierre, Tigre dio la nota al derrotar a Lanús por la mínima. El partido se había postergado por la participación del “Granate” en la final de la Sudamericana, donde se consagró campeón frente a Atlético Mineiro.

Cómo se jugarán los cuartos de final

La Liga Profesional confirmó los días y horarios, con el formato habitual: partido único en cancha del mejor ubicado en la fase de grupos; si hay empate, se disputará alargue y penales. En tanto, la final será en estadio neutral ("Madre de Ciudades") el 13 de diciembre.

Sábado 29 de noviembre

21.30 - Central Córdoba vs. Estudiantes
Madre de Ciudades (SdE)

Domingo 30 de noviembre

8.30 - Boca vs. Argentinos
La Bombonera

Lunes 1 de diciembre

17.00 - Barracas Central vs. Gimnasia LP                     Barracas

21.30 - Racing vs. Tigre                                                   Racing

Temas Buenos AiresSantiago del EsteroClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético TigreRacing ClubClub Atlético LanúsClub Estudiantes de La Plata
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios