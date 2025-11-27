El error común al guardar huevos en casa y cómo evitarlo, según un especialista

Los profesionales de la cocina manejan distintos trucos para mantener los huevos frescos durante más tiempo. Se trata de cuidados básicos que contemplan la higiene y las condiciones necesarias para preservar un alimento que, por su sensibilidad, puede transmitir bacterias como la salmonela.
Por ese motivo, es fundamental que estén bien cocinados al momento de consumirlos y que su conservación sea la adecuada. A pesar de ser un producto habitual en cualquier cocina, muchas personas aún dudan sobre cómo guardarlos. Hay quienes los conservan refrigerados y quienes optan por dejarlos en la alacena o a temperatura ambiente.
Frente a estas confusiones, un creador de contenido decidió explicar el procedimiento correcto. Se trata de un hombre que se identifica como @cobardesygallinas en Instagram, dueño de un emprendimiento de crianza de pollos y venta de huevos. Su experiencia diaria lo llevó a compartir recomendaciones sobre cómo manipular el producto para mantenerlo en óptimo estado.
Por qué deben ir en la heladera
Según detalló el emprendedor, la mayoría de los envases de huevos indica que deben refrigerarse tras la compra, una recomendación que no todos respetan. Tal como explicó, las cocinas suelen tener una temperatura demasiado cálida para conservarlos sin riesgos.
Además, remarcó que los huevos deben guardarse en la heladera, pero fuera del cartón. La razón es simple: esos empaques pueden contener suciedad, insectos u otros residuos que no deberían estar en contacto con alimentos destinados al consumo.
Si bien muchos refrigeradores incorporan en la puerta un compartimiento específico para colocar huevos, el criador sugirió evitar ese espacio. “No va a venir un inspector a tu casa a ponerte una multa si no están los huevos en la nevera. Es simplemente que se van a conservar mejor. Si los quieres tener afuera, hazlo, pero mejor en la nevera”, indicó.
El problema es que al abrir y cerrar la puerta con frecuencia, el producto queda expuesto a cambios bruscos de temperatura que pueden alterar su composición. Por eso, recomendó retirar los huevos de su empaque original y colocarlos en un recipiente hermético ubicado en el centro de la heladera, donde la temperatura es más estable.
Por qué no deben reutilizarse los cartones de huevo
Por último, el emprendedor insistió en evitar el uso de los cartones como material para trabajos escolares o actividades de reciclaje. Estos envases, según advirtió, suelen estar sucios y albergar bacterias o huevos de insectos que representan un riesgo para la salud.