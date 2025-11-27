Secciones
SociedadGastronomía

El error común al guardar huevos en casa y cómo evitarlo, según un especialista

A pesar de ser un producto habitual en cualquier cocina, muchas personas aún dudan sobre cómo guardarlos.

El error común al guardar huevos en casa y cómo evitarlo. El error común al guardar huevos en casa y cómo evitarlo.
27 Noviembre 2025

Los profesionales de la cocina manejan distintos trucos para mantener los huevos frescos durante más tiempo. Se trata de cuidados básicos que contemplan la higiene y las condiciones necesarias para preservar un alimento que, por su sensibilidad, puede transmitir bacterias como la salmonela. 

Por ese motivo, es fundamental que estén bien cocinados al momento de consumirlos y que su conservación sea la adecuada. A pesar de ser un producto habitual en cualquier cocina, muchas personas aún dudan sobre cómo guardarlos. Hay quienes los conservan refrigerados y quienes optan por dejarlos en la alacena o a temperatura ambiente.

Frente a estas confusiones, un creador de contenido decidió explicar el procedimiento correcto. Se trata de un hombre que se identifica como @cobardesygallinas en Instagram, dueño de un emprendimiento de crianza de pollos y venta de huevos. Su experiencia diaria lo llevó a compartir recomendaciones sobre cómo manipular el producto para mantenerlo en óptimo estado.

Por qué deben ir en la heladera

Según detalló el emprendedor, la mayoría de los envases de huevos indica que deben refrigerarse tras la compra, una recomendación que no todos respetan. Tal como explicó, las cocinas suelen tener una temperatura demasiado cálida para conservarlos sin riesgos.

Además, remarcó que los huevos deben guardarse en la heladera, pero fuera del cartón. La razón es simple: esos empaques pueden contener suciedad, insectos u otros residuos que no deberían estar en contacto con alimentos destinados al consumo.

Si bien muchos refrigeradores incorporan en la puerta un compartimiento específico para colocar huevos, el criador sugirió evitar ese espacio. “No va a venir un inspector a tu casa a ponerte una multa si no están los huevos en la nevera. Es simplemente que se van a conservar mejor. Si los quieres tener afuera, hazlo, pero mejor en la nevera”, indicó.

El problema es que al abrir y cerrar la puerta con frecuencia, el producto queda expuesto a cambios bruscos de temperatura que pueden alterar su composición. Por eso, recomendó retirar los huevos de su empaque original y colocarlos en un recipiente hermético ubicado en el centro de la heladera, donde la temperatura es más estable.

Por qué no deben reutilizarse los cartones de huevo

Por último, el emprendedor insistió en evitar el uso de los cartones como material para trabajos escolares o actividades de reciclaje. Estos envases, según advirtió, suelen estar sucios y albergar bacterias o huevos de insectos que representan un riesgo para la salud.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin harina ni azúcar: el budín de zanahoria y manzana más saludable y fácil, ideal para acompañar el mate

Sin harina ni azúcar: el budín de zanahoria y manzana más saludable y fácil, ideal para acompañar el mate

Crackers de queso saludables: no tienen harinas y se preparán en 30 minutos

Crackers de queso saludables: no tienen harinas y se preparán en 30 minutos

Cómo preparar el helado keto de chocolate que es furor: sin leche, sin azúcar y listo en minutos

Cómo preparar el helado keto de chocolate que es furor: sin leche, sin azúcar y listo en minutos

Los seis restaurantes argentinos que figuran entre los 100 mejores de Latinoamérica

Los seis restaurantes argentinos que figuran entre los 100 mejores de Latinoamérica

Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Comentarios