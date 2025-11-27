San Martín abre las puertas de su futuro: mirá hoy un debate clave en “Fuerte al medio”

San Martín atraviesa un momento bisagra. A tres días de las elecciones y con una gestión que se retira marcada por avances estructurales pero también por un fracaso en lo futbolístico que terminó por desgastarla, el club entra en horas de definiciones profundas. Y allí, en ese corazón sensible que es la pelota, se jugará buena parte del porvenir.
Por eso, este jueves desde las 14, "Fuerte al medio", la propuesta deportiva de LA GACETA, que se emite por LG Play, ofrecerá un programa especial pensado como un servicio para los socios: un debate abierto entre quienes aspiran a conducir el área en la que San Martín falló en los últimos años.
El foco, esta vez, no estará en los candidatos a presidente, sino en quienes deberán manejar el Departamento de Fútbol, es decir, los vicepresidentes primeros, los responsables directos del proyecto deportivo. Son ellos quienes elegirán al próximo entrenador, trazarán la planificación profesional, coordinarán el área juvenil, manejarán los mercados de pases y, en definitiva, definirán la identidad del equipo que la Ciudadela exige.
Dos voces para un cargo sensible y una tercera representación
Participarán del debate:
Ricardo Seoane, representante de "Identidad Roja y Blanca", espacio que postula a Samuel Semrik.
Gabriel Benci, referente de "Modernicemos San Martín", lista encabezada por Augusto Rodríguez.
La tercera agrupación, "Unidad Roja y Blanca", no podrá presentar a su candidato a vicepresidente primero. Rafael Ponce de León, que ocuparía el cargo, está fuera de la provincia. Por eso, el espacio estará representado por un candidato a definir, quien asumirá la responsabilidad de explicar la visión futbolística de la lista.
Las preguntas que el hincha quiere escuchar
Después de un ciclo con logros edilicios pero resultado deportivo insuficiente, la urgencia es clara: San Martín necesita un plan. Y necesita que ese plan se explique con transparencia, sin adjetivos vacíos ni promesas vagas.
Por eso, el programa se centrará en cuestiones concretas:¿Qué tipo de proyecto futbolístico propone cada lista?, ¿qué modelo de conducción tendrá el Departamento de Fútbol?¿habrá director deportivo o un esquema tradicional?, ¿qué perfil de entrenador buscan?, ¿hubo charlas?, ¿qué tipo de refuerzos consideran indispensables?, ¿cómo se fortalecerá el semillero y la estructura juvenil?, ¿qué cambios prevén en la convivencia institucional entre dirigencia, plantel y socios?
La idea es correr el debate del terreno del eslogan y llevarlo al territorio de las decisiones. En San Martín, hablar de fútbol no es hablar de un equipo: es hablar del alma del club.
Un programa hecho para el socio
El debate será un espacio plural, ágil, con reglas claras y tiempos equitativos. Cada candidato tendrá la posibilidad de exponer, responder y contrastar sus ideas. El objetivo no es la confrontación, sino la claridad.
Dónde ver "Fuerte al Medio"
El programa especial podrá seguirse:
- En vivo por LG Play
- Por Canal 11 de CCC
- Por Canal 7 de Flow
- A través del canal de YouTube de LA GACETA