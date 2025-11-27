San Martín abre las puertas de su futuro: mirá hoy un debate clave en “Fuerte al medio”

San Martín atraviesa un momento bisagra. A tres días de las elecciones y con una gestión que se retira marcada por avances estructurales pero también por un fracaso en lo futbolístico que terminó por desgastarla, el club entra en horas de definiciones profundas. Y allí, en ese corazón sensible que es la pelota, se jugará buena parte del porvenir.