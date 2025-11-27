Los seis restaurantes argentinos que figuran entre los 100 mejores de Latinoamérica

La publicación anual de los Latin America’s 50 Best Restaurants es uno de los momentos más esperados por los amantes de la gastronomía. Esta lista, elaborada por expertos y referentes del sector, se revela en dos etapas: primero se anuncian los puestos del 51 al 100 y, semanas más tarde, se da a conocer el ranking principal del 1 al 50.