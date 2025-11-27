Secciones
SociedadGastronomía

Los seis restaurantes argentinos que figuran entre los 100 mejores de Latinoamérica

La cocina nacional sigue brillando en la región: seis locales del país integran el prestigioso ranking de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Los seis restaurantes argentinos que figuran entre los 100 mejores de Latinoamérica
27 Noviembre 2025

La publicación anual de los Latin America’s 50 Best Restaurants es uno de los momentos más esperados por los amantes de la gastronomía. Esta lista, elaborada por expertos y referentes del sector, se revela en dos etapas: primero se anuncian los puestos del 51 al 100 y, semanas más tarde, se da a conocer el ranking principal del 1 al 50.

En esta primera instancia, correspondiente a la edición 2025, ya se conocieron los restaurantes ubicados del puesto 51 al 100. La sorpresa llegó con una excelente noticia para la Argentina: seis restaurantes del país aparecen en esta prestigiosa selección. La ceremonia final será el próximo 2 de diciembre en Guatemala, donde se revelará el ranking completo.

Los seis restaurantes argentinos en el Top 100 de Latinoamérica

La edición 2025 del listado 51-100 incluye seis establecimientos nacionales, todos referentes de distintas regiones del país:

Ness (Buenos Aires) – Puesto 64

Mishiguene (Buenos Aires) – Puesto 69

Gran Dabbang (Buenos Aires) – Puesto 70

Alo’s (Buenos Aires) – Puesto 77

El Papagayo (Córdoba) – Puesto 78

Azafrán (Mendoza) – Puesto 97

A continuación, un recorrido por cada uno de ellos: su historia, su propuesta y por qué lograron destacarse en uno de los rankings más influyentes del mundo.

Ness

Creado por Leo Lanussol y Esteban Cigliutti, Ness abrió sus puertas a finales de 2024 en el barrio porteño de Núñez y rápidamente se posicionó como una de las grandes aperturas del año. Su debut en el ranking 2025 lo ubica directamente en el puesto 64.

En una esquina tranquila de Núñez donde antes funcionaba un taller mecánico, el restaurante se divide en dos espacios: un bar con carta acotada y más económica, y el sector principal del restaurante. Su propuesta se basa íntegramente en cocciones al fuego, sin gas: parrilla, plancha y horno de barro, con una carta estacional centrada en el producto.

Uno de los sellos de Ness es su cocina a la vista: los platos se terminan y se emplatan frente a los comensales, en grandes mesones junto al fuego.

Dirección: Grecia 3691, Núñez, CABA.

Mishiguene 

El emblemático restaurante de cocina judía del chef Tomás Kalika es un clásico absoluto de Buenos Aires. Con 11 años de historia, Mishiguene se destaca por su misión de llevar la alta cocina judía al mundo del fine dining, reinterpretando recetas ancestrales con técnicas modernas.

Kalika explica que la cocina judía no responde a un territorio sino a la historia de un pueblo que migró por el mundo, llevando consigo recetas, ingredientes y tradiciones. De ese recorrido surgen platos icónicos como el pastrón, una de las estrellas del menú.

Este año, Mishiguene pasó del puesto 29 al 69.

Dirección: Lafinur 3368, Palermo, CABA.

Gran Dabbang

El restaurante de Mariano Ramón es un faro de la cocina india y asiática en la Ciudad de Buenos Aires. Abierto hace 11 años, Gran Dabbang es uno de los nombres históricos del ranking de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

En 2025 alcanzó el puesto 70, luego de estar en el 18 en la edición 2024. A pesar del paso del tiempo, algunos platos ya son verdaderos clásicos: currys, pakoras y labnehs que los comensales no permiten que desaparezcan de la carta.

La cocina de Ramón no sigue modas: evoluciona con su propio pulso y se nutre de productores de todo el país, lo que mantiene una carta dinámica y siempre vibrante.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 1543, Palermo, CABA.

Alo’s 

Con la dirección del chef Alejandro Féraud, Alo’s subió del puesto 81 al 77 en la edición 2025 gracias a su inquebrantable compromiso con la “cocina de raíz”.

Ubicado en San Isidro, el restaurante trabaja con productores locales y prioriza vegetales de la huerta, carnes de caza y pesca fresca, aplicando técnicas precisas para lograr platos honestos y expresivos. Ofrece menú por pasos o platos a la carta.

Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, Boulogne, San Isidro.

El Papagayo

El restaurante cordobés dirigido por el chef Javier Rodríguez reingresó al ranking en el puesto 78 tras no figurar el año anterior. El Papagayo sorprende desde su arquitectura: funciona en un pasillo de apenas 2,40 metros de ancho por 32 de largo, uno de los espacios más particulares del país.

Allí se sirve una cocina franca, precisa y deliciosa, que lo convirtió en un ícono de la gastronomía cordobesa.

Dirección: Arturo M. Bas 69, Córdoba.

Azafrán 

Con una estrella Michelin, Azafrán se ubica en el puesto 97 del ranking 2025. El restaurante nació en 1999 como una tienda de vinos, quesos y charcutería, pero la crisis de 2001 lo llevó a reinventarse como restaurante. Desde 2020, la cocina está a cargo del chef Sebastián Weigandt, quien propone un recorrido por los sabores de Mendoza.

Su menú de pasos reversiona recetas e ingredientes locales mediante técnicas impecables, poniendo en valor la riqueza gastronómica de la región.

Dirección: Av. Sarmiento 765, Mendoza.

Temas Buenos AiresGreciaEl PaísGuatemalaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin harina ni azúcar: el budín de zanahoria y manzana más saludable y fácil, ideal para acompañar el mate

Sin harina ni azúcar: el budín de zanahoria y manzana más saludable y fácil, ideal para acompañar el mate

Crackers de queso saludables: no tienen harinas y se preparán en 30 minutos

Crackers de queso saludables: no tienen harinas y se preparán en 30 minutos

Cómo preparar el helado keto de chocolate que es furor: sin leche, sin azúcar y listo en minutos

Cómo preparar el helado keto de chocolate que es furor: sin leche, sin azúcar y listo en minutos

Fiestas de fin de año y asados: cuál es la técnica más eficaz para dejar la parrilla impecable

Fiestas de fin de año y asados: cuál es la técnica más eficaz para dejar la parrilla impecable

El mejor truco casero que permite conservar la palta por más tiempo y evitar que se oscurezca

El mejor truco casero que permite conservar la palta por más tiempo y evitar que se oscurezca

Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Comentarios