Los seis restaurantes argentinos que figuran entre los 100 mejores de Latinoamérica

La publicación anual de los Latin America’s 50 Best Restaurants es uno de los momentos más esperados por los amantes de la gastronomía. Esta lista, elaborada por expertos y referentes del sector, se revela en dos etapas: primero se anuncian los puestos del 51 al 100 y, semanas más tarde, se da a conocer el ranking principal del 1 al 50.
En esta primera instancia, correspondiente a la edición 2025, ya se conocieron los restaurantes ubicados del puesto 51 al 100. La sorpresa llegó con una excelente noticia para la Argentina: seis restaurantes del país aparecen en esta prestigiosa selección. La ceremonia final será el próximo 2 de diciembre en Guatemala, donde se revelará el ranking completo.
Los seis restaurantes argentinos en el Top 100 de Latinoamérica
La edición 2025 del listado 51-100 incluye seis establecimientos nacionales, todos referentes de distintas regiones del país:
Ness (Buenos Aires) – Puesto 64
Mishiguene (Buenos Aires) – Puesto 69
Gran Dabbang (Buenos Aires) – Puesto 70
Alo’s (Buenos Aires) – Puesto 77
El Papagayo (Córdoba) – Puesto 78
Azafrán (Mendoza) – Puesto 97
A continuación, un recorrido por cada uno de ellos: su historia, su propuesta y por qué lograron destacarse en uno de los rankings más influyentes del mundo.
Ness
Creado por Leo Lanussol y Esteban Cigliutti, Ness abrió sus puertas a finales de 2024 en el barrio porteño de Núñez y rápidamente se posicionó como una de las grandes aperturas del año. Su debut en el ranking 2025 lo ubica directamente en el puesto 64.
En una esquina tranquila de Núñez donde antes funcionaba un taller mecánico, el restaurante se divide en dos espacios: un bar con carta acotada y más económica, y el sector principal del restaurante. Su propuesta se basa íntegramente en cocciones al fuego, sin gas: parrilla, plancha y horno de barro, con una carta estacional centrada en el producto.
Uno de los sellos de Ness es su cocina a la vista: los platos se terminan y se emplatan frente a los comensales, en grandes mesones junto al fuego.
Dirección: Grecia 3691, Núñez, CABA.
Mishiguene
El emblemático restaurante de cocina judía del chef Tomás Kalika es un clásico absoluto de Buenos Aires. Con 11 años de historia, Mishiguene se destaca por su misión de llevar la alta cocina judía al mundo del fine dining, reinterpretando recetas ancestrales con técnicas modernas.
Kalika explica que la cocina judía no responde a un territorio sino a la historia de un pueblo que migró por el mundo, llevando consigo recetas, ingredientes y tradiciones. De ese recorrido surgen platos icónicos como el pastrón, una de las estrellas del menú.
Este año, Mishiguene pasó del puesto 29 al 69.
Dirección: Lafinur 3368, Palermo, CABA.
Gran Dabbang
El restaurante de Mariano Ramón es un faro de la cocina india y asiática en la Ciudad de Buenos Aires. Abierto hace 11 años, Gran Dabbang es uno de los nombres históricos del ranking de los Latin America’s 50 Best Restaurants.
En 2025 alcanzó el puesto 70, luego de estar en el 18 en la edición 2024. A pesar del paso del tiempo, algunos platos ya son verdaderos clásicos: currys, pakoras y labnehs que los comensales no permiten que desaparezcan de la carta.
La cocina de Ramón no sigue modas: evoluciona con su propio pulso y se nutre de productores de todo el país, lo que mantiene una carta dinámica y siempre vibrante.
Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 1543, Palermo, CABA.
Alo’s
Con la dirección del chef Alejandro Féraud, Alo’s subió del puesto 81 al 77 en la edición 2025 gracias a su inquebrantable compromiso con la “cocina de raíz”.
Ubicado en San Isidro, el restaurante trabaja con productores locales y prioriza vegetales de la huerta, carnes de caza y pesca fresca, aplicando técnicas precisas para lograr platos honestos y expresivos. Ofrece menú por pasos o platos a la carta.
Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, Boulogne, San Isidro.
El Papagayo
El restaurante cordobés dirigido por el chef Javier Rodríguez reingresó al ranking en el puesto 78 tras no figurar el año anterior. El Papagayo sorprende desde su arquitectura: funciona en un pasillo de apenas 2,40 metros de ancho por 32 de largo, uno de los espacios más particulares del país.
Allí se sirve una cocina franca, precisa y deliciosa, que lo convirtió en un ícono de la gastronomía cordobesa.
Dirección: Arturo M. Bas 69, Córdoba.
Azafrán
Con una estrella Michelin, Azafrán se ubica en el puesto 97 del ranking 2025. El restaurante nació en 1999 como una tienda de vinos, quesos y charcutería, pero la crisis de 2001 lo llevó a reinventarse como restaurante. Desde 2020, la cocina está a cargo del chef Sebastián Weigandt, quien propone un recorrido por los sabores de Mendoza.
Su menú de pasos reversiona recetas e ingredientes locales mediante técnicas impecables, poniendo en valor la riqueza gastronómica de la región.
Dirección: Av. Sarmiento 765, Mendoza.