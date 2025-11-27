Secciones
El Gobierno evalúa crear un nuevo fin de semana extra largo en diciembre

Con un día no laborable, los argentinos tendrían cuatro días de descanso. En qué fecha se instrumentaría.

LA GACETA
Por LA GACETA 27 Noviembre 2025

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de sumar un nuevo fin de semana extra largo en la previa del feriado del lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. La idea surge tras el fuerte impacto turístico positivo que dejó el descanso extendido del 21 al 24 de noviembre, cuando se trasladó el Día de la Soberanía Nacional.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ese fin de semana movió 1,64 millones de turistas, con un “desempeño excepcional” en destinos de todo el país.

Un nuevo día no laborable: qué evalúa el Gobierno

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que el Poder Ejecutivo podría declarar no laborable el viernes 5 de diciembre, lo que permitiría conformar un nuevo esquema de cuatro días consecutivos de descanso (del viernes 5 al lunes 8).

La medida apunta a impulsar al sector turístico y replicar los resultados económicos obtenidos a fines de noviembre, una estrategia que varias cámaras del sector vienen reclamando para fortalecer la temporada de verano 2026.

Hasta el momento, no existe decreto ni comunicado oficial que confirme la creación del nuevo fin de semana extra largo.

CAME destacó el impacto económico del fin de semana largo de noviembre

El fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre dejó cifras superiores a las registradas en 2024:

1,64 millones de turistas se movilizaron en todo el país.

El gasto total alcanzó los $355.789 millones, con un aumento real del 34%.

La estadía promedio fue de 2,3 noches, superior a la del año anterior.

Para CAME, el factor determinante fue el esquema de cuatro días, que permitió ampliar la demanda, extender las estadías y potenciar las economías regionales, beneficiando especialmente a pymes turísticas, comercios, hoteles y gastronómicos.

En lo que va del año, casi 12 millones de personas viajaron durante los siete fines de semana largos del calendario, consolidando el efecto dinamizador del turismo interno.

Los destinos más elegidos del último fin de semana largo

Durante el descanso de noviembre, los destinos con mayor movimiento turístico fueron:

Mar del Plata

Córdoba

Puerto Iguazú

Mendoza

Ciudades termales de Entre Ríos

Además, hubo excelentes niveles de ocupación en:

Bariloche, Salta, Tucumán y Tandil

El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos, en la Patagonia

El buen clima, la oferta turística y los precios competitivos frente al exterior también contribuyeron al rendimiento del fin de semana extra largo.

