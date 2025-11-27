El Gobierno evalúa crear un nuevo fin de semana extra largo en diciembre

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de sumar un nuevo fin de semana extra largo en la previa del feriado del lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. La idea surge tras el fuerte impacto turístico positivo que dejó el descanso extendido del 21 al 24 de noviembre, cuando se trasladó el Día de la Soberanía Nacional.