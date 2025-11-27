Incendio en Hong Kong: el siniestro dejó 55 muertos y cientos de desaparecidos

Las autoridades de Hong Kong mantenían hoy un amplio operativo de emergencia mientras seguían intentando localizar a más de 250 personas cuyo paradero aún se desconoce, tras el violento incendio que arrasó un complejo de torres residenciales y que ya se cobró la vida de 55 personas. El episodio es considerado el siniestro más grave registrado en la ciudad en varias décadas y volvió a poner en foco las condiciones de seguridad de los edificios en una de las zonas urbanas más densamente pobladas del mundo.