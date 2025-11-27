Secciones
La intimidad de Franco Colapinto: qué extraña mientras compite en la Fórmula 1

El piloto argentino se prepara para salir a la pista este viernes, en el inicio de las pruebas libres del GP de Qatar.

DISTENDIDO. Colapinto se mostró relajado en la previa del GP de Qatar, en el que intentará seguir creciendo con Alpine.
27 Noviembre 2025

Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera. Vive en la Fórmula 1, el sueño que lo persiguió desde chico. Sin embargo, incluso en medio de esa cima deportiva, reconoce que a veces extraña una parte de su vida que quedó atrás: el anonimato.

En una charla con Filonews, el piloto de Alpine contó que disfruta cuando se mueve por lugares donde nadie lo reconoce, especialmente en pequeños pueblos de Inglaterra. Allí, lejos del ruido mediático y de la euforia de los fanáticos, puede permitirse una rutina simple. “Hacer vida normal, reírme, mandarme alguna sin que aparezca en todos lados”, explicó entre risas.

Ese regreso momentáneo a la tranquilidad le resulta necesario. “Cada tanto me gusta volver a ese mundo donde no me conocen tanto. Está bueno, se disfruta. Lo extraño a veces”, admitió. Aunque enseguida aclara que, cuando recuerda todo lo que le costó llegar a la Fórmula 1, la balanza vuelve a equilibrarse. “Pensar en lo que estoy viviendo me hace muchísimo más feliz”.

También destacó la diferencia entre quienes lo siguen por pasión y quienes lo buscan sólo por una foto. “Con los fanáticos de verdad, los que hacen un esfuerzo enorme para venir a verme, disfruto muchísimo. Pero cuando se trata de algo más frío, sin emoción, ahí ya no tanto”.

En Qatar, Colapinto intentará mejorar sus resultados con Alpine

Colapinto volverá al volante del Alpine entre este viernes y el domingo, en el Gran Premio de Qatar, disputado en el Circuito Internacional de Lusail. Será la penúltima carrera antes del cierre de temporada en Abu Dhabi. El trazado de 5,38 kilómetros, ubicado a 28 kilómetros de Doha, es uno de los más técnicos y modernos del calendario.

