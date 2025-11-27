La intimidad de Franco Colapinto: qué extraña mientras compite en la Fórmula 1

Ese regreso momentáneo a la tranquilidad le resulta necesario. “Cada tanto me gusta volver a ese mundo donde no me conocen tanto. Está bueno, se disfruta. Lo extraño a veces”, admitió. Aunque enseguida aclara que, cuando recuerda todo lo que le costó llegar a la Fórmula 1, la balanza vuelve a equilibrarse. “Pensar en lo que estoy viviendo me hace muchísimo más feliz”.