Radiografía de una sociedad endeudada: cómo salir del espiral de morosidad, según un experto

Un informe reciente del Banco Central dio a conocer que cerca de 6,2 millones de argentinos mantienen deudas activas con bancos, entidades no bancarias, fintechs y comercios.

LA GACETA
Por LA GACETA 27 Noviembre 2025

El endeudamiento de los argentinos continúa en aumento, pero el dato que más preocupa hoy no es el monto de las deudas, sino el crecimiento acelerado de la morosidad, un fenómeno que ya marca una nueva tendencia en el sistema financiero, especialmente en fintech, billeteras virtuales y cadenas comerciales.

Según un informe reciente del Banco Central, cerca de 6,2 millones de argentinos mantienen deudas activas con bancos, entidades no bancarias, fintechs y comercios. Aunque el endeudamiento promedio supera los $5,5 millones por persona, lo que alarma a los especialistas es el salto de la morosidad: llegó al 8,6% en lo que va del año, más del doble que a comienzos de 2025.

La nueva cara del crédito: más acceso, más deuda y más mora

El crecimiento de plataformas tecnológicas como billeteras virtuales y fintechs amplió el acceso al crédito, pero también incrementó el riesgo de impago. La facilidad para solicitar préstamos, acompañada de altas tasas de interés, pérdida de ingresos reales y un costo de vida cada vez más elevado, está generando un escenario de sobreendeudamiento difícil de revertir.

En diálogo con El Ventilador, el magíster en Desarrollo Socioeconómico y docente de la UNER, Claudio Coronel, advirtió:

“Más personas acceden a servicios financieros, pero sin comprender del todo las implicancias del crédito y las tasas. Esto está generando un espiral de endeudamiento sin solución a corto plazo”.

Qué pasa dentro de los hogares argentinos

Para Coronel, el aumento de la morosidad es consecuencia directa de un proceso de descomposición laboral, caracterizado por empleos informales, autónomos e ingresos inestables. A esto se suma la falta de crecimiento económico sostenido desde 2011.

“Sin crecimiento no hay nuevos empleos, los salarios no repuntan y los precios avanzan. Muchos hogares ya usan crédito para cubrir gastos básicos como alimentos o servicios”, explicó el economista.

Este endeudamiento no responde a un aumento del consumo, sino a una necesidad extrema: financiar el día a día.

Fintech y billeteras virtuales, las más afectadas

El informe del Banco Central reveló cifras alarmantes en los productos financieros alternativos:

Fintech (préstamos personales): 20% de morosidad

Billeteras virtuales: 18% de morosidad

Comercios de electrodomésticos: 27% de morosidad

Con tasas elevadas y escasos controles, muchos usuarios terminan atrapados en ciclos de deuda que se vuelven impagables.

La falta de educación financiera, un factor crítico

La accesibilidad a préstamos digitales creció más rápido que el conocimiento sobre su funcionamiento. Coronel lo resume así:

“Las apps de crédito están al alcance de todos, pero la gente no conoce los costos reales. Sin educación financiera, muchos caen en la trampa del endeudamiento”.

Esta falta de información afecta especialmente a jóvenes, trabajadores informales y usuarios primerizos de servicios digitales. Para revertirlo, el economista propone programas de educación financiera en escuelas y campañas de concientización masivas.

Cómo salir de la espiral de morosidad

Los especialistas coinciden en que la única salida sostenible requiere:

Crecimiento económico real

Creación de empleo formal

Mejora de los ingresos

Regulación más estricta del crédito digital

Protección al consumidor financiero

Coronel sostiene que solo con inversión productiva y estabilidad macroeconómica será posible reducir la dependencia del crédito y mejorar los niveles de pago.

Qué significa estar en nivel 5 de morosidad

El nivel 5 es la categoría más grave dentro del sistema financiero. Implica:

Más de 180 días de atraso

Restricción casi total para acceder a nuevos créditos

Posibles acciones legales

Tasas más altas por ser considerado “alto riesgo”

Para quienes llegan a este punto, salir de la mora puede tardar años y requiere reestructuración de deuda y mejora de ingresos.

