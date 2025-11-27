Radiografía de una sociedad endeudada: cómo salir del espiral de morosidad, según un experto

Según un informe reciente del Banco Central, cerca de 6,2 millones de argentinos mantienen deudas activas con bancos, entidades no bancarias, fintechs y comercios. Aunque el endeudamiento promedio supera los $5,5 millones por persona, lo que alarma a los especialistas es el salto de la morosidad: llegó al 8,6% en lo que va del año, más del doble que a comienzos de 2025.