Estos son los precios actualizados de los iPhone 17 en Ciudad del Este

Ciudad del Este se ganó la fama de ser la meca de las compras a costos irrisorios, sobre todo si se trata de tecnología. La brecha de precios que divide a Paraguay de Argentina va más allá del límite fronterizo, debido a sus bajos aranceles, apertura de importaciones y una mayor estabilidad del peso que se consolidó en los últimos años. Así el tour de compras por este país se estableció como una opción más que conveniente, sobre todo si se trata de celulares más costosos como es el caso de los iPhone 17.