Estos son los precios actualizados de los iPhone 17 en Ciudad del Este

En una comparativa con los precios en Argentina, estos celulares pueden encontrarse hasta un 50% más barato.

Hace 2 Hs

Ciudad del Este se ganó la fama de ser la meca de las compras a costos irrisorios, sobre todo si se trata de tecnología. La brecha de precios que divide a Paraguay de Argentina va más allá del límite fronterizo, debido a sus bajos aranceles, apertura de importaciones y una mayor estabilidad del peso que se consolidó en los últimos años. Así el tour de compras por este país se estableció como una opción más que conveniente, sobre todo si se trata de celulares más costosos como es el caso de los iPhone 17.

Ciudad del Este, el consolidado epicentro comercial, ofrece productos electrónicos rebajados hasta incluso un 50% en comparación con otros país. El usuario @modojuanchi especialista, como indica en su cuenta de Instagram y Tik Tok, en Triple Frontera, compartió desde casa Nissei, el local especialista en teléfonos celulares y artículos de electrónica de Paraguay, cuáles eran lso precios actualizados de los iPhone 17 al otro lado del país.

Precios actualizados de los iPhone 17 en Ciudad del Este

Según lo que reveló el usuario desde el local comercial la semana pasada, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB puede encontrarse A 1380 U$S, $.965.120 aproximadamente). Este precio puede compararse con tiendas oficiales como Mac Station, donde el valor publicado se establece a partir de $2.999.99.

Una versión menos, el iPhone 17 Pro de 256 GB puede encontrarse a U$S 1210, $1.723.040 aproximadamente. En Argentina es posible encontrarlo a partir de los $2.699.990.

El iPhone Air de 256GB, la versión ultradelgada de la última línea de Apple, se puede encontrar en Ciudad del Este a U$S 920, unos $1.310.080 aproximadamente. Este celular puede hallarse en Argentina, según Mac Station desde $2.499.990.

El iPhone 17 de 256GB, la edición de dos cámaras y de tamaño promedio puede conseguirse por U$S 990, unos $1.409,760. En nuestro país este celular tiene un valor alrededor del 1.999.990

Otros precios que pueden encontrarse en Ciudad del Este de celulares de versiones anteriores son:

iPhone 16 Pro de 126GB por U$S 1050

iPhone 16 Pro Max 256GB por U$S 1165

iPhone 15 de 128 GB por U$S 555

