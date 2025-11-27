Agenda de TV del jueves: final del Mundial Sub-17 y toda la fecha de la Europa League

Mundial FIFA Sub 17
Tercer Puesto
9.30: Brasil-Italia (DSports+)
Final
13: Portugal-Austria (DSports+)
UEFA Europa League
14.30: Aston Villa-Young Boys (ESPN)
14.30: PAOK-Brann (Disney+)
14.30: Lille-GNK Dinamo (Disney+)
14.30: Fenerbahce-Ferencváro (Disney+)
14.30: Viktoria Plzen-Freiburg (Disney+)
14.30: Ludogorets-Celta de Vigo (Disney+)
14.30: Feyenoord-Celtic (ESPN 4)
14.30: Porto-Nice (ESPN 3)
14.30: Roma-Midtjylland (ESPN 2)
16.40: Aberdeen-Noah (Disney+)
16.40: Panathinaikos-Sturm Graz (ESPN)
16.40: Nottingham Forest-Malmo
16.40: Genk-Basel (ESPN)
16.40: Estrella Roja-FCSB (ESPN)
16.40: Go Ahead Eagles-Stuttgart (Disney+)
16.40: Rangers-Braga (ESPN 4)
16.40: Bologna-Salzburg (ESPN 3)
16.40: Maccabi Tel-Aviv-Lyon (ESPN 2)
16.40: Betis-Utrecht (ESPN)
17: Breidablik-Samsunspor (Disney+)
UEFA Conference League
14.45: AZ Alkmaar-Shelbourne (Disney+)
14.45: Zrinjski Mostar-Häcken (Disney+)
14.45: Universitatea Craiova-Mainz 05 (Disney+)
14.45: Slovan Bratislava-Rayo Vallecano (Disney+)
14.45: Sigma Olomouc-Celje (Disney+)
14.45: Omonia-Dynamo Kyiv (Disney+)
14.45: Lech Poznan-Lausanne (Disney+)
17: Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk (Disney+)
17: Rijeka-AEK Larnaca (Disney+)
17: Legia Warsaw-Sparta Prague (Disney+)
17: Fiorentina-AEK Athens (ESPN)
17: Drita-Shkëndija (ESPN)
17: Strasbourg-Crystal Palace (ESPN)
NFL (Fútbol Americano)
15: Detroit Lions-Green Bay Packers (ESPN)
18.30: Dallas Cowboys-Kansas City Chiefs (ESPN)
22: Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals (ESPN)
Eliminatorias Mundial FIBA Américas
20: Chile-Brasil (DSports+)
20: Cuba-Argentina (DSports 2)
22.30: Colombia-Venezuela (DSports+)
22.30: Panamá-Uruguay (DSports 2)