Agenda de TV del jueves: final del Mundial Sub-17 y toda la fecha de la Europa League

Argentina visita a Cuba en el inicio de las eliminatorias para el Mundial de básquet.

RECUPERACIÓN. Paulo Dybala volvería a sumer minutos con Roma, luego de recuperarse de un desgarro.
27 Noviembre 2025

Mundial FIFA Sub 17

Tercer Puesto

9.30: Brasil-Italia (DSports+)

Final

13: Portugal-Austria (DSports+)

UEFA Europa League

14.30: Aston Villa-Young Boys (ESPN)

14.30: PAOK-Brann (Disney+)

14.30: Lille-GNK Dinamo (Disney+)

14.30: Fenerbahce-Ferencváro (Disney+)

14.30: Viktoria Plzen-Freiburg (Disney+)

14.30: Ludogorets-Celta de Vigo (Disney+)

14.30: Feyenoord-Celtic (ESPN 4)

14.30: Porto-Nice (ESPN 3)

14.30: Roma-Midtjylland (ESPN 2)

16.40: Aberdeen-Noah (Disney+)

16.40: Panathinaikos-Sturm Graz (ESPN)

16.40: Nottingham Forest-Malmo

16.40: Genk-Basel (ESPN)

16.40: Estrella Roja-FCSB (ESPN)

16.40: Go Ahead Eagles-Stuttgart (Disney+)

16.40: Rangers-Braga (ESPN 4)

16.40: Bologna-Salzburg (ESPN 3)

16.40: Maccabi Tel-Aviv-Lyon (ESPN 2)

16.40: Betis-Utrecht (ESPN)

17: Breidablik-Samsunspor (Disney+)

UEFA Conference League

14.45: AZ Alkmaar-Shelbourne (Disney+)

14.45: Zrinjski Mostar-Häcken (Disney+)

14.45: Universitatea Craiova-Mainz 05 (Disney+)

14.45: Slovan Bratislava-Rayo Vallecano (Disney+)

14.45: Sigma Olomouc-Celje (Disney+)

14.45: Omonia-Dynamo Kyiv (Disney+)

14.45: Lech Poznan-Lausanne (Disney+)

17: Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk (Disney+)

17: Rijeka-AEK Larnaca (Disney+)

17: Legia Warsaw-Sparta Prague (Disney+)

17: Fiorentina-AEK Athens (ESPN)

17: Drita-Shkëndija (ESPN)

17: Strasbourg-Crystal Palace (ESPN)

NFL (Fútbol Americano)

15: Detroit Lions-Green Bay Packers (ESPN)

18.30: Dallas Cowboys-Kansas City Chiefs (ESPN)

22: Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals (ESPN)

Eliminatorias Mundial FIBA Américas

20: Chile-Brasil (DSports+)

20: Cuba-Argentina (DSports 2)

22.30: Colombia-Venezuela (DSports+)

22.30: Panamá-Uruguay (DSports 2)

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

