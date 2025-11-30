Postre helado de limón y vainillas: la receta fresca y fácil que te salva las fiestas

Si buscás un postre fresco, cremoso y sin horno para las fiestas, este postre helado de limón y vainillas es tu mejor aliado. La combinación entre la acidez del limón, la suavidad de la chantilly y las vainillas bañadas en almíbar de naranja lo convierte en un clásico de verano ideal para reuniones, cenas familiares y celebraciones.
Además, es económico, rinde bien y lo podés preparar con anticipación. Perfecto para cuando tenés invitados y poco tiempo.
Por qué este postre helado te salva las fiestas
Este postre en fuente es práctico, rendidor y siempre queda bien. No necesita horno, se arma rápido y mejora muchísimo si lo dejás reposar en la heladera de un día para otro. La crema de limón es suave y equilibrada, la chantilly suma cremosidad y las vainillas aportan esa textura húmeda que lo hace irresistible.
Ideal para coronar un almuerzo o cena abundante sin sumar pesadez.
Ingredientes (fuente de 20 x 15 cm)
Para la base
12 vainillasPara la chantilly
300 ml de crema de leche bien fría
1 cda. de azúcar
Para el almíbar de naranja
100 g de azúcar
1 cáscara de naranja
100 ml de agua
Para la crema de limón
300 ml de jugo de limón
6 huevos
300 g de azúcar
20 g de manteca fría
3 cdas. de fécula de maíz
Cómo hacer el postre helado de limón y vainillas paso a paso
Paso 1: Preparar el almíbar y la base
Colocá en una ollita el azúcar, la cáscara de naranja y el agua. Llevá a hervor durante 5 minutos. Retirá y dejá entibiar.
Mientras tanto, acomodá las vainillas en el fondo de la fuente formando una capa pareja.
Paso 2: Bañar las vainillas
Mojá las vainillas con la mitad del almíbar tibio, usando cuchara o pincel. Deben absorber el líquido sin deshacerse. Reservá el almíbar restante.
Paso 3: Preparar la crema de limón
En un bol apto para baño María, mezclá jugo de limón, huevos, azúcar, manteca y fécula. Cociná a baño María a fuego medio durante unos 20 minutos, revolviendo constantemente.
No dejes que hierva ni supere los 75°C. Cuando espese, retiralo y dejalo enfriar, mezclando ocasionalmente para evitar que se forme una costra.
Paso 4: Hacer la chantilly
Batí la crema de leche bien fría junto con la cucharada de azúcar hasta lograr una chantilly firme. Distribuí sobre las vainillas humedecidas.
Paso 5: Segunda capa
Colocá otra capa de vainillas encima de la chantilly y mojá con el almíbar restante.
Paso 6: Final y frío
Cubrí todo con la crema de limón fría. Llevá a la heladera al menos 4 horas.
Queda aún mejor si lo preparás el día anterior: los sabores se asientan y la textura se vuelve perfecta.
Tips y variaciones para mejorar tu postre
Chantilly firme: asegurate de que la crema esté bien fría. Si podés, enfría también el bol y las varillas en el freezer unos minutos.
Sin naranja: hacé un almíbar simple de agua y azúcar y sumale unas gotas de esencia de vainilla.
Más intensidad: agregá ralladura de limón a la crema durante la cocción.
Otra base: reemplazá las vainillas por galletitas molidas con manteca, tipo base de cheesecake.