Postre helado de limón y vainillas: la receta fresca y fácil que te salva las fiestas

Si buscás un postre fresco, cremoso y sin horno para las fiestas, este postre helado de limón y vainillas es tu mejor aliado. La combinación entre la acidez del limón, la suavidad de la chantilly y las vainillas bañadas en almíbar de naranja lo convierte en un clásico de verano ideal para reuniones, cenas familiares y celebraciones.