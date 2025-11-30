Secciones
SociedadActualidad

Postre helado de limón y vainillas: la receta fresca y fácil que te salva las fiestas

Es económico, rinde bien y lo podés preparar con anticipación. Perfecto para cuando tenés invitados y poco tiempo.

Postre helado de limón y vainillas: la receta fresca y fácil que te salva las fiestas
Hace 18 Hs

Si buscás un postre fresco, cremoso y sin horno para las fiestas, este postre helado de limón y vainillas es tu mejor aliado. La combinación entre la acidez del limón, la suavidad de la chantilly y las vainillas bañadas en almíbar de naranja lo convierte en un clásico de verano ideal para reuniones, cenas familiares y celebraciones.

Además, es económico, rinde bien y lo podés preparar con anticipación. Perfecto para cuando tenés invitados y poco tiempo.

Por qué este postre helado te salva las fiestas

Este postre en fuente es práctico, rendidor y siempre queda bien. No necesita horno, se arma rápido y mejora muchísimo si lo dejás reposar en la heladera de un día para otro. La crema de limón es suave y equilibrada, la chantilly suma cremosidad y las vainillas aportan esa textura húmeda que lo hace irresistible.

Ideal para coronar un almuerzo o cena abundante sin sumar pesadez.

Ingredientes (fuente de 20 x 15 cm)

Para la base

12 vainillasPara la chantilly

300 ml de crema de leche bien fría

1 cda. de azúcar

Para el almíbar de naranja

100 g de azúcar

1 cáscara de naranja

100 ml de agua

Para la crema de limón

300 ml de jugo de limón

6 huevos

300 g de azúcar

20 g de manteca fría

3 cdas. de fécula de maíz

Cómo hacer el postre helado de limón y vainillas paso a paso

Paso 1: Preparar el almíbar y la base

Colocá en una ollita el azúcar, la cáscara de naranja y el agua. Llevá a hervor durante 5 minutos. Retirá y dejá entibiar.

Mientras tanto, acomodá las vainillas en el fondo de la fuente formando una capa pareja.

Paso 2: Bañar las vainillas

Mojá las vainillas con la mitad del almíbar tibio, usando cuchara o pincel. Deben absorber el líquido sin deshacerse. Reservá el almíbar restante.

Paso 3: Preparar la crema de limón

En un bol apto para baño María, mezclá jugo de limón, huevos, azúcar, manteca y fécula. Cociná a baño María a fuego medio durante unos 20 minutos, revolviendo constantemente.

No dejes que hierva ni supere los 75°C. Cuando espese, retiralo y dejalo enfriar, mezclando ocasionalmente para evitar que se forme una costra.

Paso 4: Hacer la chantilly

Batí la crema de leche bien fría junto con la cucharada de azúcar hasta lograr una chantilly firme. Distribuí sobre las vainillas humedecidas.

Paso 5: Segunda capa

Colocá otra capa de vainillas encima de la chantilly y mojá con el almíbar restante.

Paso 6: Final y frío

Cubrí todo con la crema de limón fría. Llevá a la heladera al menos 4 horas.

Queda aún mejor si lo preparás el día anterior: los sabores se asientan y la textura se vuelve perfecta.

Tips y variaciones para mejorar tu postre

Chantilly firme: asegurate de que la crema esté bien fría. Si podés, enfría también el bol y las varillas en el freezer unos minutos.

Sin naranja: hacé un almíbar simple de agua y azúcar y sumale unas gotas de esencia de vainilla.

Más intensidad: agregá ralladura de limón a la crema durante la cocción.

Otra base: reemplazá las vainillas por galletitas molidas con manteca, tipo base de cheesecake.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
2

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
3

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
4

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
El Kimchi es el asado de Corea del Sur: la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

"El Kimchi es el asado de Corea del Sur": la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Comentarios