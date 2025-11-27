Secciones
Pidieron la perpetua contra el único acusado por el crimen de la pequeña Luján
27 Noviembre 2025


El representante del Ministerio Público solicitó que el acusado del crimen de Luján Nieva sea condenado a prisión perpetua en el alegato de apertura del debate. Finalmente decidió acusarlo de los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y femicidio.

Según la teoría de la fiscala Mónica García, Mateo Córdoba, el mediodía del 25 de agosto de 2024, la pequeña salió de su casa de Río Seco para ir a una despensa. El acusado, aprovechándose de la relación de cercanía que tenía con ella, la hizo ingresar a su domicilio donde la atacó sexualmente. Luego, con un ladrillo le propinó golpes que le produjeron la muerte. Tras ello, con el objetivo de ocultar el cuerpo, lo llevó para la parte trasera de su domicilio y lo prendió fuego. Al ver que no podía quemar el cuerpo en su totalidad, segmentó el cadáver y colocó las vísceras de la niña en un tacho para luego cubrirlas con tierra y una planta.

En las dos primeras audiencias del debate la Fiscalía continuó con la incorporación de pruebas testimoniales. Declararon peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes detallaron la intervención en la escena del crimen y los procedimientos técnicos realizados. Los especialistas precisaron acerca de las actuaciones realizadas en torno a los informes planimétricos, los informes técnicos de las empresas de telefonía sobre el impacto de la línea telefónica de la víctima y el análisis de los registros fotográficos de restos óseos, cabellos y prendas encontrados en la casa del imputado

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

