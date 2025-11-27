Cinco temas para seguir en 2026

Negociaciones: la tregua de Gaza y las elecciones le quitan el sueño a Netanyahu

En Medio Oriente, la presión de Estados Unidos se tradujo en octubre en una frágil tregua entre Israel y Hamas, después de más de dos años de guerra. El plan de paz para la Franja de Gaza de Trump deja muchos puntos sin resolver, como las futuras etapas de la retirada del ejército israelí, la reconstrucción o la futura gobernanza del territorio palestino. Al respaldar formalmente el plan de Trump, el Consejo de Seguridad de la ONU sentó las bases para el despliegue de una fuerza internacional que, en el fondo, ni el gobierno israelí ni el movimiento islamista palestino desean. Hamas se niega a desarmarse bajo las condiciones impuestas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que amenaza con reanudar los combates si no consigue mediante la diplomacia la desmilitarización de Gaza. A sus 76 años, Netanyahu tiene previsto volver a presentarse a las elecciones que se celebrarán a más tardar en noviembre de 2026.Como dispone de una mayoría relativa y frágil, podría verse tentando por la opción militar contra Hamas en Gaza o Hezbollah en Líbano para conservar el apoyo de sus aliados de extrema derecha e intentar conseguir la victoria total que prometió a los israelíes. A menos que Trump, en su afán de obtener el Nobel de la Paz, le ofrezca en bandeja el sueño dorado: una normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.