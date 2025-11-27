Un argentino es candidato a secretario general de la ONU

Guterres llamó a considerar “seriamente la posibilidad de designar a mujeres”. La persona que resulte designada, reemplazará a Guterres el 1 de enero de 2027. “Observando con pesar que ninguna mujer ha ocupado nunca el cargo de secretario general, y convencidos de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres a la hora de acceder a altos puestos de toma de decisiones, se insta a los Estados miembros a que consideren seriamente la posibilidad de designar a mujeres como candidatas“, escribieron en la carta el embajador de Sierra Leona, Michael Imran Kanu, presidente del Consejo de Seguridad, y la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock.