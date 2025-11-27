Un argentino es candidato a secretario general de la ONU

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió formalmente el procedimiento para seleccionar a su próximo secretario general. En una carta conjunta, los 15 miembros del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General, de 193 miembros, invitaron a presentar candidaturas, marcando el inicio de la carrera para sustituir a Antonio Guterres como líder del organismo mundial.
La Asamblea y el Consejo de Seguridad enviaron la invitación oficial para presentar sus postulaciones, lo que activa una carrera que incluye fases diplomáticas y negociaciones discretas, pero frenéticas.
Guterres llamó a considerar “seriamente la posibilidad de designar a mujeres”. La persona que resulte designada, reemplazará a Guterres el 1 de enero de 2027. “Observando con pesar que ninguna mujer ha ocupado nunca el cargo de secretario general, y convencidos de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres a la hora de acceder a altos puestos de toma de decisiones, se insta a los Estados miembros a que consideren seriamente la posibilidad de designar a mujeres como candidatas“, escribieron en la carta el embajador de Sierra Leona, Michael Imran Kanu, presidente del Consejo de Seguridad, y la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock.
“El puesto de secretario general es de gran importancia y requiere los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad, así como un firme compromiso con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, escribieron.
También solicitaron que los candidatos tengan amplia experiencia en relaciones internacionales y habilidades diplomáticas y lingüísticas.
En la carta se anima a los Estados miembros a “considerar la nominación de una mujer como candidata”. Aunque algunos Estados miembros abogan claramente por que finalmente se elija a una mujer, esta idea no genera consenso.
Ya hay varios candidatos: la ex presidenta chilena Michelle Bachelet; el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el argentino Rafael Grossi; la costarricense Rebeca Grynspan, actualmente al frente de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) son algunos de ellos.
El documento también especifica que la Asamblea General y el Consejo podrán realizar audiencias públicas entre los candidatos. Pero en realidad son los miembros del Consejo de Seguridad, que comenzarán el proceso de selección “a fines de julio” y en particular los cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, quienes eligen al secretario para un mandato de cinco años.
El Consejo de Seguridad de 15 miembros recomendará formalmente un candidato a la Asamblea General de 193 miembros para su elección como 10º secretario general de la ONU a finales del próximo año.
La hora latinoamericana
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ya ha anunciado que presentará a Bachelet como candidata. En septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, destacó a Bachelet como “una mujer profundamente coherente con los valores” del organismo.
La ex mandataria, de 74 años y pediatra de profesión, ha hecho historia en su país siendo la única mujer en llegar a la presidencia, cargo que ocupó en dos ocasiones no consecutivas (2006-2010 y 2014-2018).
Además, se ha desempeñado como directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013), la entidad del organismo para promover la igualdad de género, y posteriormente como Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo multilateral (2018-2022).
La Militante del Partido Socialista chileno, que estuvo presente en su nominación por parte de Boric, ha declarado que “es un honor” ser candidata al cargo de un organismo al que, asegura, conoce “muy bien”.
“Sin duda creo que Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un país, un mundo de paz, un mundo donde todos vamos a tener una vida mejor, así que mi compromiso es ese”, agregó entonces en declaraciones a la oficina de medios de la ONU.
El Gobierno de Costa Rica anunció en octubre que presentará a la ex vicepresidenta del país y actual jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, Rebeca Grynspan, como candidata a suceder a Guterres.
La economista, que desde 2021 dirige la agencia, se ha desempeñado también como viceministra de Hacienda, titular de las carteras de Vivienda y de Asuntos Económicos. Grynspan fue la número dos del gobierno de Costa Rica entre 1994 y 1998 durante la presidencia del centrista José María Figueres.
El otro nombre que suena con fuerza para el cargo es el del actual jefe de la Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, que también ha manifestado su intención de optar al puesto.
El diplomático argentino, de 64 años, vive bajo máxima protección desde que recibió amenazas de sectores vinculados con Irán, que lo acusan de favorecer a Israel antes y durante la llamada “guerra de los 12 días” de junio pasado.
La semana pasada, el canciller italiano, Antonio Tajani, respaldó la candidatura del “italo-argentino con doble pasaporte” y aseguró que en Italia están “orgullosos de que guíe” la OIEA, que también depende de la ONU, y que espera “que pueda hacer otro salto”.
Para impulsar la transparencia, la Asamblea General pidió en 2015 a su presidente y al del Consejo de Seguridad que invitaran a los miembros de la ONU a proponer candidatos, además de insistir en que se distribuyeran periódicamente los nombres y antecedentes de los candidatos a los Estados miembros.