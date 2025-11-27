La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

En la reunión, Bullrich detalló la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, organismo con poder de policía que asumirá las funciones de control fronterizo. En el encuentro se acordó la continuidad de las capacitaciones destinadas a efectivos policiales de las provincias, orientadas a optimizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, con énfasis en estrategias de detección preventiva que eviten la instalación de grupos criminales en el país. También se destacó el funcionamiento del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), al que Tucumán está adherido y con el que trabaja diariamente.