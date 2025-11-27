La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

“La ministra Patricia Bullrich destacó el compromiso que tuvo la Provincia en la lucha contra el delito, trabajo que se plasmó en la baja de los índices de homicidios y de robos”, aseguró Eugenio Agüero Gamboa, ministro del área que participó en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior, realizado en Buenos Aires.
La funcionaria, que en los próximos días dejará el cargo para asumir su banca en el Senado, agradeció a los ministros de todas las provincias por el trabajo en conjunto que permitió, entre otros avances, la disminución de la tasa de homicidios a nivel nacional.
Además, transmitió el mensaje de que Alejandra Monteoliva -actual secretaria de Seguridad y futura titular de la cartera nacional desde diciembre- continuará con la misma línea de gestión. También anticipó que los objetivos serán profundizar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, fortaleciendo el trabajo coordinado entre fuerzas federales y provinciales, dado que “el delito no tiene fronteras”.
Combatir el narcotráfico
Agüero Gamboa también señaló que Bullrich destacó el compromiso de avanzar hacia “un país alineado en una sola dirección: combatir el narcotráfico” y enfrentar el crimen organizado. En ese contexto, el funcionario resaltó los alcances del plan de seguridad implementado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que impulsa acciones permanentes contra el narcomenudeo y refuerza los controles fronterizos mediante el Operativo Lapacho, con el objetivo de impedir el ingreso de drogas a la provincia. Recordó que, en lo que va del año, se secuestró un 1.600% más de marihuana en comparación con 2024.
En la reunión, Bullrich detalló la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, organismo con poder de policía que asumirá las funciones de control fronterizo. En el encuentro se acordó la continuidad de las capacitaciones destinadas a efectivos policiales de las provincias, orientadas a optimizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, con énfasis en estrategias de detección preventiva que eviten la instalación de grupos criminales en el país. También se destacó el funcionamiento del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), al que Tucumán está adherido y con el que trabaja diariamente.