Cartas de lectores: nuevo escenario político
27 Noviembre 2025

Pasada la elección de medio término, comienza a despejarse el panorama para dar paso a un nuevo escenario político, en el que deberán confrontar el gobierno y la oposición, por el proyecto de reformas, en particular por la que cercena los derechos del trabajador. Envalentonado por el triunfo, y su fuerte conexión religiosa con Israel, Milei se considera el elegido para conducir al pueblo argentino a la tierra prometida, y a Trump como el poder divino, que el 26/10, mediante el endeudamiento y el chantaje, le abrió las aguas electorales para cumplir el objetivo, dejando de lado a las organizaciones sindicales, que tienen la irrenunciable misión de defender los derechos del trabajador. Por ser una apuesta a todo o nada, corresponde evaluar el poder de convocatoria de los triunviros, que conducen la central de los trabajadores, prescindir de la burocracia, las rencillas internas, del peso político y social de las organizaciones colegiadas, y concentrarse en la misión de frenar las reformas, y el intento colonialistas de sus impulsores, tomando como bandera de lucha, la unidad planteada por Perón el 17 de octubre de 1945, en beneficio del país y de los trabajadores, de lo contrario no habrá tierra prometida, pero sí una colonización con esclavitud incluida, resultante de la intervención divina de Trump.

José Emilio Gómez                         

joseemiliogomez08@gmail.com

