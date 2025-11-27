Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Premios Artea: ceremonia en el San Martín

Esta noche a las 21 se realizará la entrega de los premios Artea al mejor teatro tucumano en el San Martín (avenida Sarmiento), con entrada libre y gratuita. Mientras se esté realizando la gala, una de las obras que más nominaciones recibió, “Marat/Sade”, interpretada por el Testro Estable de la Provincia con dirección de Jorge Gutiérrez, estará en función en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). La puesta con más candidaturas es “Victoria Park”, escrita por Rafael Nofal y con 11 postulaciones incluyendo la de Ignacio Hael como director. Este año hubo categorías que no recibieron inscriptos, como la de stand up. LA GACETA seré reconocida por su labor periodística en apoyo a la cultura local.