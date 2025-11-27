Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Premios Artea: ceremonia en el San Martín
Esta noche a las 21 se realizará la entrega de los premios Artea al mejor teatro tucumano en el San Martín (avenida Sarmiento), con entrada libre y gratuita. Mientras se esté realizando la gala, una de las obras que más nominaciones recibió, “Marat/Sade”, interpretada por el Testro Estable de la Provincia con dirección de Jorge Gutiérrez, estará en función en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). La puesta con más candidaturas es “Victoria Park”, escrita por Rafael Nofal y con 11 postulaciones incluyendo la de Ignacio Hael como director. Este año hubo categorías que no recibieron inscriptos, como la de stand up. LA GACETA seré reconocida por su labor periodística en apoyo a la cultura local.
Rock: dos tributos
Temas clásicos de Los Piojos y de Ciro y los Persas a cargo de los tucumanos de Ritual Persa -foto- sonarán esta noche desde las 21 en el bar Joao (General Paz 516), mientras que en simultáneo pero en el Bar Irlanda (Catamarca 380) y con acceso libre, la banda local Suerte Vagabunda rendirá homenaje a las canciones más conocidas de Los Redonditos de Ricota y del Indio Solari. En Caprice (Chacabuco 437) desde las 20 habrá poesía, música y danza en la segunda edición del ciclo Verseras.
A capella: recital en el Colegio Nacional
Con entrada gratis, a las 21 y en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, el Coro Estable de la Provincia dirigido por Juan Pablo Cadierno concluirá su ciclo de recitales a capella “Paisajes del alma”. El repertorio propone composiciones clásicas y contemporáneas de Scarlatti, Rachmaninov, Arvo Pärt, Biebl, Grau, Giacobbe, Whitacre, Inchausti, y arreglos de música tradicional como “Yerbabuena”, “Alma de rezabaile”, “Voz atrás” y “La media pena”, con un cierre humorístico con “Insalata italiana” de Richard Genée, por los solistas Marcela Ledesma, Alejandro Alonso y Pablo Morales.
Teatro: función en el Centro Rougés
Hoy será la penúltima función de “Un hombre que muere tres veces”, una propuesta de teatro expandido e hipervincular que integra un proceso de investigación escénica del grupo El Enjambre. Bajo la dirección de Agu Nieder, actúan Martín Papa, Vincent Degelcke, Pablo Medina, Samuel Cortez y Martín Santillán, desde las 20.30 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31). Mauricio Asial hizo el soporte visual.
“Erótica”: encuentro en CiTá
Esta noche, desde las 21.30 se realizará el encuentro de arte y gastronomía “Erótica” en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con exposiciones de artes visuales (con obras de Lisandro del Gesso, Gimena Rojas Paz, Salomé Sosa y Aika Sosa, entre otros) y textos poéticos de Jéssica Mor, Melina Moisé, Norma Salica, Gaby Olivé y más autores, que abrirán un diálogo sobre las necesidades pendientes del colectivo travesti y trans, en el marco de las actividades por la Semana del Orgullo.
Impro: comediantes al rescate
Una nueva noche de impro tendrá lugar desde las 22 en la Sociedad Francesa (San Juan 751) con “Comediantes al rescate”. Hoy participarán Juli González, Alo Casañas, Omar Bejar, Kami Arias, Choche Sosa López, Ale Rojas Paz y Pedro Matías en la conducción.
Humor: un filme de Jacques Tati
Jacques Tati fue uno de los grandes humoristas franceses; como ejemplo se proyectará en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), a las 20.30 y con entrada gratis, “Mi tío” -foto-, estrenada en 1958 y con su personaje del señor Hulot como eje. En El Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) a las 20 se verá “Putas”, dirigida por Demian Alexander y con seis episodios que narran el trabajo sexual.