Así funciona JobJump, el “copiloto” de entrevistas virtuales que asesora en tiempo real

Conseguir un trabajo ya no depende solo de un buen CV. En tiempos de entrevistas virtuales, preguntas inesperadas y nervios a flor de piel, muchos aspirantes buscan herramientas que les den seguridad y les permitan mostrar su mejor versión. En ese contexto aparece JobJump, una plataforma de inteligencia artificial que empezó a ganar fuerza entre quienes están dando sus primeros pasos en el mercado laboral.