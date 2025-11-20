Si querés estudiar en la UNT, ya podés iniciar el proceso de preinscripción en varias facultades

El ingreso 2026 comenzó a tomar forma en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) gracias a que distintas facultades habilitaron sus sistemas de preinscripción e ingreso. La apertura del trámite marca el comienzo del recorrido que realizarán miles de jóvenes tucumanos y de otras provincias que proyectan iniciar una carrera el año que viene.
Aunque cada unidad académica define sus propios calendarios, todas coinciden en un punto clave: la preinscripción online es obligatoria, incluso para quienes ya son estudiantes de la UNT y desean comenzar una carrera nueva. Por eso, revisar fechas, requisitos y documentación se vuelve fundamental para evitar demoras, y asegurarse un cupo en las instancias iniciales.
A continuación se presenta un panorama actualizado de las facultades que ya publicaron la información relativa al registro.
Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria
Esta unidad académica habilitó la preinscripción para Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista y Medicina Veterinaria. El trámite estará disponible hasta el 31 de enero de 2026.
Para las ingenierías existe un Curso de Nivelación 2025/2026 con módulos de Matemática, Química y Lectocomprensión. Quienes aprueben los exámenes de suficiencia quedan exceptuados de completar la Nivelación.
La facultad solicita llenar un formulario online; presentar la documentación académica requerida y pagar un bono único para confirmar la inscripción al Curso de Nivelación. El monto se encuentra disponible en el sitio oficial faz.unt.edu.ar: $ 50.000.
Bioquímica, Química y Farmacia
Esta unidad académica cerrará la preinscripción el 5 de diciembre de 2025, con turnos para presentar documentación entre el 2 y 5 de diciembre, o bien del 9 de febrero al 13 de marzo de 2026.
Los aspirantes deben elegir sólo una carrera, completar el formulario y seguir las indicaciones del sistema SIU-Guaraní.
Entre los requisitos están la foto carnet 3/4 perfil derecho; el acta de nacimiento actualizada; la constancia de título secundario en trámite; el DNI y el formulario correspondiente. La institución publicará por canales oficiales el día exacto en el que se habilitará la carga de la documentación.
Derecho y Ciencias Sociales
La preinscripción se realizará hasta el 14 de diciembre de 2025 mediante el SIU-Guaraní. El proceso incluye registro de usuario; validación por correo; carga del formulario y selección de un turno presencial para entregar la documentación en la sede de la facultad.
La inscripción definitiva se completará entre el 15 y el 19 de diciembre, o del 9 al 13 de febrero.
Filosofía y Letras
Filosofía y Letras mantiene abierto el período de preinscripción hasta el 2 de marzo de 2026.
El plazo para la presentación de la documentación se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, lo que ofrece un margen mayor para quienes finalizan el secundario o se trasladan desde otras provincias.
Odontología
La facultad confirmó que el curso intensivo de ingreso tendrá lugar entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, con instancias obligatorias y evaluaciones finales.
Las preinscripciones estarán habilitadas desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025 mediante su web oficial. El trámite requiere DNI; título secundario; cuatro fotos carnet y el pago del arancel de la Libreta Universitaria.
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
Esta facultad publicó un esquema general con preinscripción abierta entre el 24 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026; curso de ingreso del 9 al 27 de febrero de 2026 e inscripción definitiva del 2 al 9 de marzo de 2026.
Un documento institucional detalla los pasos por seguir según cada caso: primer ingreso, estudiantes de otras facultades o alumnos de la misma facultad que comienzan una carrera nueva.
Otras facultades
Artes, Psicología y Educación Física aún no publicaron sus calendarios por estar en proceso de actualización de fechas y de requisitos de admisión.