¿Qué pasa con la Minería en Argentina?: proyecciones y desafíos

“Lo que vemos es que la formación técnica disponible en escuelas o institutos muchas veces no está alineada con las necesidades reales de la operación minera. Y cuando no hay un puente, las empresas deben salir a buscar talento fuera de la provincia, mientras los jóvenes locales no logran insertarse en la industria”, explicó Facundo López, director de Outsourcing de Adecco Argentina, empresa de contratación.