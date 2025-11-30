Las pantallas dejarán de ser protagonistas y darán paso a experiencias inteligentes

César Adán, especialista en experiencias digitales de NTT DATA, explicó que esta evolución se desarrolla en tres etapas. La primera ya es observable: los menús y formularios tradicionales están siendo reemplazados por interfaces más naturales y conversacionales. “Ya no se trata solo de hablarle a una IA y esperar que entienda, también podemos mostrarle una imagen o un video y es capaz de ampliar su contexto. Y lo relevante no es solo el canal, sino adaptar la interfaz a lo que necesita cada persona, en ese momento, en ese entorno”, señaló.