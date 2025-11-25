“El Gobierno prefiere negociar con provincias sueltas antes que con gobernadores fuertes”

Al describir la narrativa libertaria, el politólogo sostuvo que no se trata de una invención total, sino de “una mezcla particular”: elementos de Bukele, Trump, Bolsonaro y de los modelos identitarios de otras fuerzas argentinas. “Es un desorden organizado, un shock de dopamina: como un TikTok donde pasan muchas cosas y nadie sabe dónde mirar. Mientras los demás intentan acomodarse, el mileísmo domina la agenda”, concluyó.