World Rugby publicó el equipo del año y dejó un detalle que sorprende a Los Pumas

La entidad internacional presentó su XV de la temporada con un predominio sudafricano y una decisión que generó debate en el seleccionado argentino, único integrante del Top 8 sin representantes.

POLÉMICA. El XV ideal difundido por World Rugby volvió a encender el debate en la élite del rugby internacional. POLÉMICA. El XV ideal difundido por World Rugby volvió a encender el debate en la élite del rugby internacional. Reuters/Paul Childs
Hace 1 Hs

World Rugby presentó su XV ideal tras el cierre de la ventana de noviembre y dejó una sorpresa difícil de pasar por alto en la región ya que Argentina, hoy dentro del Top 8 del ranking mundial, no tuvo a ningún jugador entre los elegidos. La decisión llamó la atención porque Los Pumas fueron el único seleccionado de ese grupo sin representantes.

El XV publicado por la entidad muestra un marcado dominio de Sudáfrica, que aportó seis nombres, incluido Malcolm Marx, recientemente distinguido como jugador del año. Inglaterra, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda sumaron dos representantes cada uno, mientras que Francia y Escocia colocaron uno por lado para completar una formación que reúne a figuras de siete países.

La primera línea elegida es íntegramente sudafricana con Ox Nché, Marx y Thomas du Toit. También aparecen jugadores de trayectoria como Maro Itoje, Tadhg Beirne, Pieter-Steph du Toit y Cheslin Kolbe, junto a perfiles que consolidaron su proyección internacional, como Cam Roigard y Sacha Feinberg-Mngomezulu.

En contraste, la ausencia de argentinos vuelve a abrir el debate sobre las evaluaciones individuales dentro del plantel albiceleste y los criterios utilizados por World Rugby. El seleccionado terminó la temporada en el sexto puesto del ranking, con actuaciones competitivas ante potencias, pero sin nombres reconocidos por la entidad para integrar el XV ideal.

El equipo completo seleccionado por World Rugby está conformado por:

1. Ox Nché (Sudáfrica), 

2. Malcolm Marx (Sudáfrica), 

3. Thomas du Toit (Sudáfrica), 

4. Maro Itoje (Inglaterra), 

5. Tadhg Beirne (Irlanda), 

6. Pieter-Steph du Toit (Sudáfrica), 

7. Tom Curry (Inglaterra), 

8. Harry Wilson (Australia), 

9. Cam Roigard (Nueva Zelanda), 

10. Sacha Feinberg-Mngomezulu (Sudáfrica), 

11. Louis Bielle-Biarrey (Francia), 

12. Len Ikitau (Australia), 

13. Huw Jones (Escocia), 

14. Cheslin Kolbe (Sudáfrica), 

15. Will Jordan (Nueva Zelanda).

La temporada cerró con un XV dominado por los Springboks y sin presencia argentina, un dato que, como cada año, vuelve a alimentar discusiones y miradas cruzadas dentro del rugby internacional.

Temas Los PumasFelipe ContepomiRugby ChampionshipArgentina
