Felipe Contepomi estalló tras la caída de Los Pumas en Inglaterra y acusó a un jugador de actuar como un “matón” en el túnel

Contepomi contó que el enojo del plantel venía desde la acción que lesionó a Mallía. Dijo que fue “temeraria”, que no se revisó y que cambió el cierre del partido porque Argentina debió jugar con uno menos. Pero lo que terminó desbordando la situación ocurrió después del pitazo final. Al cruzarse con Curry camino a los vestuarios, el entrenador le recriminó la jugada. Según su relato, el inglés respondió con un “andate a la m…” y un empujón en el pecho. “Tengo 48 años. Él es fuerte, está en plena carrera y viene y te empuja así”, expresó, visiblemente molesto. También remarcó que hubo testigos y cámaras en el lugar.