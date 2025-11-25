Secciones
Más de 2.500 vuelos unieron Tucumán y CABA y movilizaron a 339.000 pasajeros en ocho meses

Esta conectividad posicionó a la provincia como uno de los principales emisores de turismo hacia la Capital Federal.

Hace 2 Hs

Entre enero y agosto de 2025, la conectividad aérea entre Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se concretó mediante 2.550 vuelos, en los que se trasladó a 339.000 pasajeros. Estos datos reforzaron la participación de la provincia entre los principales impulsores del turismo en la Capital Federal.

“Tucumán es uno de los mercados más relevantes para el turismo de Buenos Aires. Es por eso que es fundamental seguir generando espacios como este para continuar fortaleciendo ese vínculo, presentar las novedades de la oferta porteña e invitar a los tucumanos a descubrir una ciudad en permanente renovación”, dijo Lila Bacigalupo, directora General de Promoción Turística del Ente de Turismo porteño, durante la presentación de destino CABA para la temporada de verano.

Este organismo concretó días atrás en Tucumán su tradicional presentación, en la que se mostró a la Capital Federal como un lugar de grandes eventos y se destacó la amplia agenda de espectáculos culturales, artísticos y deportivos, entre otros atractivos.

El evento, que tuvo lugar en las oficinas del Ente Tucumán Turismo, estuvo encabezado por Bacigalupo. Además, por parte de Tucumán estuvieron presentes Inés Frias Silva, vicepresidenta Ente Tucumán Turismo; Marcos Díaz, secretario general del Ente Tucumán Turismo; Nicolas Micale, director de Promoción Turística del Ente Tucumán Turismo; Ernesto Gettar, presidente de la Unión de Hoteles; Héctor Viñuales, titular de la Cámara de Turismo de Tucumán; y Jorge Acosta, presidente de Atavyt.

En representación del sector privado porteño, participaron ejecutivos de Buenos Aires Bus, del Jardín Japonés, de la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (Ahrcc), Grupo Summa, ILUM y de Estuario del Plata.

Durante la presentación, se hizo un repaso de los grandes atractivos de la ciudad, como el Mirador Obelisco, el Bus Turístico y la navegación por el Riachuelo. Además, se realizó una degustación de café a cargo de algunos de los bares notables porteños y se llevó adelante un show de tango con el objetivo de mostrar la experiencia cultural.

Durante todo el año, la ciudad de Buenos Aires tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.  Asimismo, CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

