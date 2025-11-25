Más de 2.500 vuelos unieron Tucumán y CABA y movilizaron a 339.000 pasajeros en ocho meses

“Tucumán es uno de los mercados más relevantes para el turismo de Buenos Aires. Es por eso que es fundamental seguir generando espacios como este para continuar fortaleciendo ese vínculo, presentar las novedades de la oferta porteña e invitar a los tucumanos a descubrir una ciudad en permanente renovación”, dijo Lila Bacigalupo, directora General de Promoción Turística del Ente de Turismo porteño, durante la presentación de destino CABA para la temporada de verano.