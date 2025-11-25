Fin de semana largo: el turismo dejó en Tucumán más de $4.400 millones

Ahora, el Ente Tucumán Turismo se enfocará en la temporada de verano 2025-2026. “El 4 de diciembre, en los salones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en Capital Federal, realizaremos el lanzamiento. Estamos apostando al camino del vino de altura, que se combinará con otras sensaciones, como la ruta arqueológica integrada por la reserva de los Menhires, la Ciudad Sagrada de Quilmes. También la ruta de la fe, con el camino de los Jesuitas, el turismo gastronómico y el turismo rural comunitario, entre otros nuevos productos”, enfatizó Amaya.