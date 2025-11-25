Soledad Molinuevo: “Mi hermano es una persona de bien y está dispuesto a apoyar a La Libertad Avanza”

“Es verdad, ya hemos hablado con Alejandro. Más allá de que soy su hermana, puedo decir que es un dirigente serio, una persona de bien, con una gestión excelente en Concepción”, expresó. Y agregó: “Él reconoció que la gente marcó que el camino es por acá. Dijo abiertamente que está dispuesto a apoyar a La Libertad Avanza”.