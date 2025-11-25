Soledad Molinuevo: “Mi hermano es una persona de bien y está dispuesto a apoyar a La Libertad Avanza”

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), Soledad Molinuevo, se prepara para asumir su banca en medio de un escenario político convulsionado y con fuertes expectativas puestas en las reformas que el Gobierno nacional buscará impulsar antes de fin de año.
“Para mí es un cambio de vida rotundo”, admitió en una charla con LA GACETA, al referirse a su llegada a la Cámara baja pese a no provenir de la política partidaria. “Voy a tener que viajar todas las semanas. Estoy organizando la casa, la familia; arrancamos la semana que viene a full”, contó.
Molinuevo jurará el 3 de diciembre y, pocos días después, el 10, comenzará la actividad legislativa con un paquete de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.
Molinuevo destacó la búsqueda de consensos del oficialismo libertario. “El Gobierno nacional está actuando estratégicamente muy bien, buscando consenso, que es lo que necesitamos para poder lograr las grandes reformas”, afirmó.
Valoró, además, el aporte tucumano al armado nacional del espacio. “En la provincia hemos logrado un resultado impresionante. Sumamos libertarios puros al Congreso”, dijo.
Reforma electoral
La diputada anticipó que La Libertad Avanza Tucumán está enfocada en un objetivo clave: impulsar la reforma electoral provincial. “Estamos muy enfocados en pelear por la reforma electoral en Tucumán. Creemos que es la madre de todas las batallas”, remarcó.
Recordó que el espacio ya presentó un proyecto, juntó firmas y mantiene la presión para que la discusión no se enfríe. “El 70% de los tucumanos no está de acuerdo con el sistema de acoples. Vamos a pelear por lo que quiere la gente”, afirmó.
Su rol en el Congreso
Consultada sobre la dinámica legislativa que enfrentará, Molinuevo aseguró sentirse preparada pese a que será su primera experiencia en un cargo electivo.
“La Libertad Avanza eligió candidatos priorizando convicciones y calidad humana más que experiencia política. Para ser un buen diputado se necesita convicción, ganas y preparación. Yo soy abogada, sé de leyes, estudio y trabajo. No tengo nervios”, señaló.
Entre los primeros desafíos, destacó el tratamiento del presupuesto 2026. “Vamos a aprobar un presupuesto con déficit cero después de décadas. Es un mensaje de responsabilidad que genera confiabilidad para la gente”.
También se refirió a la futura reforma laboral: “Es un mega proyecto que la Argentina necesita desde hace décadas. Vamos a estudiarlo y explicárselo a la gente. Queremos mantener el contacto permanente con los tucumanos para informar de primera mano”.
¿Un acuerdo opositor en Tucumán? “Mi hermano está dispuesto a apoyar a LLA”
Molinuevo se refirió finalmente al panorama político que se perfila para 2027 y confirmó que ya hubo conversaciones con su hermano, el intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo.
“Es verdad, ya hemos hablado con Alejandro. Más allá de que soy su hermana, puedo decir que es un dirigente serio, una persona de bien, con una gestión excelente en Concepción”, expresó. Y agregó: “Él reconoció que la gente marcó que el camino es por acá. Dijo abiertamente que está dispuesto a apoyar a La Libertad Avanza”.
Por ahora, afirmó, ese es el único apoyo explícito incorporado en Tucumán. “Estamos abiertos a sumar dirigentes que quieran cambiar Tucumán, dejando de lado protagonismos y aspiraciones personales. Pero con cuidado, porque ya tuvimos malas experiencias”, aclaró.
“Queremos ser la principal oposición y transformar Tucumán”
De cara a las elecciones de 2027, Molinuevo aseguró que el objetivo es consolidar el espacio libertario en la provincia. “Queremos una dirigencia fuerte, con ganas de cambiar Tucumán. Después de décadas de los mismos de siempre, queremos empezar a transformarlo”, concluyó.