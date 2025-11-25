Fernando Aguilar, presidente de Famaillá: “No abandonamos; ahora hay que esperar el informe”

“Tengo que esperar el informe del Consejo Federal. Mi equipo no abandonó nunca; sacamos tres veces del medio por los tres goles de ellos”, explicó, tratando de despejar la acusación central del comunicado de la Liga. Aguilar sostiene que la suspensión se debió a la agresión que habría sufrido la asistente Flavia Vallejos por parte del público visitante. “Eso le notificaron al capitán en el vestuario”, aclaró.