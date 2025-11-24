Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

La tarde en la que Tucumán Central goleó 6 a 0 a Famaillá dejó una imagen que nadie quería ver. Apenas habían pasado 12 minutos del segundo tiempo cuando el visitante tomó una decisión tan silenciosa como elocuente: negarse a jugar. Se quedó quieto el “Fama”, no disputó la pelota, como un acto de protesta deliberado. Una postal que despertó, inevitablemente, el recuerdo de aquella final del ascenso entre Alvarado y San Jorge en 2019, cuando el “Expreso Verde” se sentó en el campo del “José María Minella” en señal de hartazgo por el arbitraje de Adrián Franklin. Y ahora la historia vuelve a escribirse.