La limpieza que se viene en River: Marcelo Gallardo planea una depuración histórica tras un 2025 oscuro

La derrota contra Racing cerró un año para el olvido en River y aceleró una decisión que ya venía formándose puertas adentro. Marcelo Gallardo avisó que el 2025 había sido un “pésimo trimestre” y que desde “mañana mismo” empezaría a trabajar en lo que viene. Y lo que viene es una depuración fuerte, más grande incluso que la que el club imaginaba antes del golpe en Avellaneda.