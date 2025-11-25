La limpieza que se viene en River: Marcelo Gallardo planea una depuración histórica tras un 2025 oscuro

La derrota contra Racing cerró un año para el olvido en River y aceleró una decisión que ya venía formándose puertas adentro. Marcelo Gallardo avisó que el 2025 había sido un “pésimo trimestre” y que desde “mañana mismo” empezaría a trabajar en lo que viene. Y lo que viene es una depuración fuerte, más grande incluso que la que el club imaginaba antes del golpe en Avellaneda.
En Núñez se viene una reingeniería total del plantel. Entre contratos que vencen en diciembre y jugadores que quedarán “en vidriera”, son al menos diez los nombres que podrían dejar el club en este mercado de pases. Algunos, históricos; otros, con ciclos que no lograron despegar. La decisión tiene el objetivo de descomprimir, renovar energías y armar un equipo que vuelva a competir.
Los que terminan su vínculo en diciembre
En este grupo aparecen futbolistas con recorrido, peso simbólico y etapas marcadas en la historia del club:
- Enzo Pérez (el único cuya continuidad está en duda)
- Milton Casco
- Ignacio Fernández
- Gonzalo Martínez
- Miguel Borja
- Federico Gattoni (regresará a Sevilla tras finalizar el préstamo)
La situación de Enzo es la única abierta. El capitán evitó dar una respuesta tajante tras la caída en el Cilindro, dijo que no estaba pensando en su futuro y que antes necesitaba “masticar la bronca”. Aun así, si decide seguir, todo indica que lo haría en un rol con menos minutos y menor participación.
Para el resto, el desenlace está prácticamente definido. No habrá renovación y la salida será en condición de libre, un cierre que parecía lejano hace algunos años pero que hoy es parte del proceso de limpieza que Gallardo considera inevitable.
Los “transferibles”: River escuchará ofertas
El club también está dispuesto a negociar a cuatro futbolistas que no lograron consolidarse, ya sea por rendimiento, lesiones o falta de continuidad:
- Paulo Díaz
- Fabricio Bustos
- Sebastián Boselli
- Facundo Colidio
Son jugadores que, por edad y valor de mercado, pueden dejarle una ganancia a River. Pero también son nombres que hoy no aparecen en el esquema del entrenador. Díaz ni siquiera fue convocado ante Vélez y Racing, Bustos perdió terreno tras la llegada de Montiel, Colidio tuvo un 2025 irregular y Boselli casi no sumó minutos desde su regreso.
En Núñez creen que el ciclo del chileno ya está cumplido, y su ausencia en los últimos partidos fue leída como una señal de fin de etapa. Colidio, que venía de renovar por cinco años y tenía una cláusula millonaria, terminó estancado en un semestre flojo. Y Boselli podría volver a salir a préstamo si surge una opción conveniente.
El caso Galoppo: pura incógnita
El futuro de Giuliano Galoppo merece un capítulo aparte. Su continuidad depende de una negociación con San Pablo. River no alcanzó la cantidad de minutos necesarios para activar la compra obligatoria, por apenas un puñado de minutos menos de los estipulados. La dirigencia deberá analizar si apuesta por él para 2026 o si finaliza su paso por el club.
La limpieza llega después de un año que Gallardo definió como “totalmente negativo” y en el que River quedó afuera de todo: Libertadores, Copa Argentina, el Superclásico y ahora el Clausura. Un combo que desgastó la estructura, dejó secuelas y forzó una revisión profunda.
Lo que viene será un recambio amplio, con nombres fuertes que se van, otros que serán negociados y un plantel que deberá reconstruirse desde cero. La decisión de "Muñeco" es empezar la pretemporada del 20 de diciembre con un equipo descomprimido, renovado y sin lastres de un 2025 que el club quiere dejar atrás lo antes posible.