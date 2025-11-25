Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

En su discurso asomó, además, el anticipo de lo que viene. Una frase llamó la atención. “Nos volveremos a reunir en dos días y comunicaremos lo que haya que comunicar el miércoles”, aclamó, en una señal que apunta a decisiones fuertes antes del inicio de la pretemporada, prevista para el 20 de diciembre. Habrá limpieza, revisión profunda y una idea que repitió varias veces: liberar las cabezas para reconstruir un equipo competitivo.