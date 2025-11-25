Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

La noche en Avellaneda dejó una eliminación dolorosa para River y a Marcelo Gallardo hablando durante 16 minutos con una combinación letal de bronca y autocrítica. "Muñeco" no esquivó nada. Ni el pésimo trimestre, ni los errores propios, ni la incomodidad de depender de otros para llegar al Repechaje de la Libertadores. Y, aun así, dejó claro que su continuidad no está en discusión.
“Fue un trimestre muy malo, no dimos el salto de calidad, no ganamos los partidos importantes como en otra época. No dimos la talla”, reconoció, visiblemente molesto, tras el 3-2 sobre la hora que decretó la despedida en octavos del Clausura. Un golpe que, según él mismo admitió, simboliza cómo se derrumbó el segundo semestre.
Gallardo habló de un año que “no se pudo sacar adelante”, de un equipo que se apagó mental, física y futbolísticamente y de la dificultad para sostenerse después de la serie con Palmeiras. “Antes de eso teníamos dos derrotas en el año; después… pasó de todo”, resumió, apelando a un diagnóstico que prometió trabajar con su cuerpo técnico.
No se guardó nada sobre su responsabilidad. “Seguramente fallé. Soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal, no vengo a desnudarme acá ni a exponer a nadie. Me pongo al frente. Cuando las cosas salen, soy responsable; cuando no salen, también”, dijo.
Tampoco escondió el malestar por cerrar el año dependiendo de otros resultados y lo definió como “incómodo”, pero dejó en claro que no teme arrancar el 2026 desde donde toque. Su mensaje fue directo. “No le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando eso, está equivocado”, recalcó.
En su discurso asomó, además, el anticipo de lo que viene. Una frase llamó la atención. “Nos volveremos a reunir en dos días y comunicaremos lo que haya que comunicar el miércoles”, aclamó, en una señal que apunta a decisiones fuertes antes del inicio de la pretemporada, prevista para el 20 de diciembre. Habrá limpieza, revisión profunda y una idea que repitió varias veces: liberar las cabezas para reconstruir un equipo competitivo.
Sobre los cambios de Enzo Pérez y Nacho Fernández, aclaró que ambos estaban al límite y que el ingreso de Juan Portillo y Matías Galarza Fonda no modificó el rumbo del partido. Tampoco quiso personalizar en errores puntuales. Para él, lo ocurrido en Avellaneda fue “una consecuencia” del derrumbe general del trimestre.
Y, aun en un cierre tan amargo, dejó un mensaje final contundente sobre su futuro. “En mi interior tengo mucho para dar todavía. Si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano”, afirmó.
Gallardo seguirá. Y prometió que el trabajo empieza “mañana mismo”, sin descanso, para intentar revertir un año que él mismo definió como “negativo, incómodo y frustrante” en su carrera. Porque si algo dejó claro, incluso en uno de sus momentos más difíciles, es que no piensa correrse. “Acá estaré”, aseguró.