Boca Juniors sorprendió con un emotivo homenaje a Maradona a cinco años de su fallecimiento

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, Boca Juniors volvió a recordarlo con un gesto íntimo y fiel a la devoción que el club le profesa a su máximo ídolo. En sus redes sociales, el "Xeneize" compartió un video que rápidamente conmovió a hinchas y amantes del fútbol, en una fecha que todavía duele y que cada noviembre vuelve a remover memorias.
Este 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del campeón del mundo en México ’86, quien murió en 2020 a los 60 años, en plena internación domiciliaria en una vivienda del country San Andrés, en Tigre. Aquel día, el planeta entero quedó paralizado ante la noticia. Desde entonces, cada año se vuelve inevitablemente un ritual de homenajes, recuerdos y mensajes que buscan mantener viva su figura.
Boca eligió esta vez un tributo sencillo, casi minimalista, pero profundo. En el video publicado en sus plataformas oficiales, se ve a distintos fanáticos acercarse a la estatua de Maradona ubicada en uno de los pasillos internos de La Bombonera. Cada uno deposita una pequeña margarita sobre la pierna izquierda del monumento, en un guiño directo a una de las imágenes más tiernas de su historia: aquella en la que Dalma, siendo una niña, le acomodaba flores en la media durante un entrenamiento con el Napoli.
La escena está musicalizada por una versión acústica de “La mano de Dios”, el tema que Rodrigo Bueno le dedicó al Diez y que desde hace décadas se convirtió en un himno emocional para el mundo boquense. La combinación de la música, la estatua y el gesto anónimo de los hinchas construye un clima íntimo, más cercano al cariño cotidiano que a un acto oficial.
El mensaje que acompaña el video refuerza esa idea. “Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, escribieron.
El vínculo entre Maradona y Boca está marcado por momentos que forman parte de la historia grande del club como el título del Metropolitano 1981, su fanatismo declarado y su despedida definitiva del fútbol profesional en 1997, también en la Bombonera. La estatua que hoy recibe flores, cartas y banderas nació justamente para cristalizar esa relación y como un lugar donde la gente pueda agradecer, recordar y seguir dialogando con su ídolo.
Cinco años después de su muerte, Maradona se mantiene presente en ese rincón del estadio, en cada homenaje espontáneo y, sobre todo, en el sentimiento de una hinchada que lo considera eterno. Boca eligió volver a recordarlo desde un gesto simple, popular y profundo.