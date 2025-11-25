Boca Juniors sorprendió con un emotivo homenaje a Maradona a cinco años de su fallecimiento

Boca eligió esta vez un tributo sencillo, casi minimalista, pero profundo. En el video publicado en sus plataformas oficiales, se ve a distintos fanáticos acercarse a la estatua de Maradona ubicada en uno de los pasillos internos de La Bombonera. Cada uno deposita una pequeña margarita sobre la pierna izquierda del monumento, en un guiño directo a una de las imágenes más tiernas de su historia: aquella en la que Dalma, siendo una niña, le acomodaba flores en la media durante un entrenamiento con el Napoli.