A 5 años de su muerte, reapareció la cuenta de Maradona con un mensaje que conmocionó a todos

El día que se apagó la leyenda

La reaparición del posteo llega en un nuevo aniversario del fallecimiento de Maradona, ocurrido después de que sufriera un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio San Andrés, en Tigre. La llamada al 911 fue realizada por el médico Leopoldo Luque a las 12.16 de ese miércoles. Sin mencionar que se trataba del “Diez”, pidió una ambulancia urgente para asistir a “una persona con un paro cardiorrespiratorio”.