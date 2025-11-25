Secciones
DeportesFútbol

A 5 años de su muerte, reapareció la cuenta de Maradona con un mensaje que conmocionó a todos

La familia del Diez volvió a mover su perfil oficial y eligió una estrofa de “Como la cigarra” para recordar su historia, en medio de la expectativa por el nuevo juicio que buscará esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

LEGADO INTACTO. La cuenta oficial de Maradona volvió a activarse en una fecha cargada de memoria y generó miles de reacciones en las redes. LEGADO INTACTO. La cuenta oficial de Maradona volvió a activarse en una fecha cargada de memoria y generó miles de reacciones en las redes.
Hace 1 Hs

Cinco años después del 25 de noviembre de 2020 que paralizó al planeta fútbol, la cuenta oficial de Diego Armando Maradona en Instagram volvió a aparecer y encendió las redes con una publicación inesperada. Tras un año exacto de silencio, el perfil del “10” reapareció con una estrofa de “Como la cigarra”, la canción que Mercedes Sosa convirtió en himno de resistencia: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando”.

La frase, acompañada por una foto en blanco y negro de Diego mirando hacia arriba, marcó el regreso de una cuenta que desde su fallecimiento administran sus hijos, quienes decidieron mantener vivo ese espacio digital en medio del dolor, la memoria y también las tensiones judiciales que rodean su muerte.

La última publicación había sido el 25 de noviembre de 2024, cuando se cumplió el cuarto aniversario. Aquella vez, el perfil compartió una imagen del astro con la camiseta argentina y el mensaje “Te amamos (1960-∞)” junto a la palabra “Justicia”.

El día que se apagó la leyenda

La reaparición del posteo llega en un nuevo aniversario del fallecimiento de Maradona, ocurrido después de que sufriera un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio San Andrés, en Tigre. La llamada al 911 fue realizada por el médico Leopoldo Luque a las 12.16 de ese miércoles. Sin mencionar que se trataba del “Diez”, pidió una ambulancia urgente para asistir a “una persona con un paro cardiorrespiratorio”.

Aunque las versiones iniciales hablaron de demoras en la llegada del servicio, la Fiscalía General de San Isidro determinó que la ambulancia arribó a los 11 minutos. No hubo nada que hacer ya que a las 13.10, el equipo médico constató la muerte.

Desde entonces, las causas exactas del fallecimiento siguen sin resolverse. El proceso judicial que buscaba investigar responsabilidades se frenó de manera abrupta después de que la jueza Julieta Makintach fuera descubierta filmando un documental dentro de la sala de audiencias. Fue sometida a un jury y finalmente destituida. Ahora, se espera que un nuevo juicio comience en marzo del año próximo.

En el nuevo posteo, los hijos de Diego eligieron una frase que, más allá de su carga poética, busca sintetizar lo que significó la vida del ídolo, las batallas que enfrentó, las veces que cayó y las veces que volvió. También expone el reclamo por respuestas que, cinco años después, todavía no llegaron.

El texto quedó acompañado por esa imagen sobria, casi litúrgica. Una manera de recordarlo sin estridencias, pero con la fuerza simbólica que Maradona sigue teniendo incluso en su ausencia.

“Resucitando”, escribieron. Y las redes, como casi siempre cuando aparece Diego, se detuvieron por un instante.

Temas Diego Armando MaradonaBuenos AiresArgentinaLa muerte de Maradona
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco años sin Maradona: qué pasó con el juicio por su muerte y qué es el principio de “non bis in idem”

Cinco años sin Maradona: qué pasó con el juicio por su muerte y qué es el principio de “non bis in idem”

Lo más popular
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano
1

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia
2

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín
3

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos
4

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente
5

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal
6

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal

Más Noticias
El Gobierno apuntó contra la AFA: Sturzenegger publicó un informe sobre beneficios arbitrales a Barracas Central y Milei lo calificó de “demoledor”

El Gobierno apuntó contra la AFA: Sturzenegger publicó un informe sobre beneficios arbitrales a Barracas Central y Milei lo calificó de “demoledor”

La AFA rompió el silencio tras el “PDF Gate” y respondió a las acusaciones por el Boletín 6625

La AFA rompió el silencio tras el “PDF Gate” y respondió a las acusaciones por el Boletín 6625

Sospechas de edición a contrarreloj: el PDF de la AFA que podría haber sido creado para sancionar a Estudiantes

Sospechas de edición a contrarreloj: el PDF de la AFA que podría haber sido creado para sancionar a Estudiantes

Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Huracán impuso su juego y derrotó a Estudiantes en Tucumán por la Liga Argentina de Básquet

Huracán impuso su juego y derrotó a Estudiantes en Tucumán por la Liga Argentina de Básquet

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Comentarios