Cómo anotarse a los cursos gratuitos de la CAME que empiezan el 1 de diciembre

La Escuela de Negocios de Confederación Argentina de la Mediana Empresa habilitó 65 capacitaciones virtuales con certificación de la UTN para potenciar el perfil laboral.

CAPACITACIONES. La Escuela de Negocios CAME, por medio de su plataforma de e-learning, ofrece cursos online focalizados en áreas claves para pymes. CAPACITACIONES. La Escuela de Negocios CAME, por medio de su plataforma de e-learning, ofrece cursos online focalizados en áreas claves para pymes. / FREEPIK
28 Noviembre 2025

La recta final del año llegó con una oportunidad que atrae a emprendedores, trabajadores y estudiantes que quieren sumar herramientas antes de arrancar 2026. Ocurre que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) habilitó la inscripción a 65 cursos gratuitos y 100% online diseñados para fortalecer habilidades laborales y acompañar el crecimiento de las pymes en todo el país. 

La propuesta se dicta a través de la Escuela de Negocios CAME y cuenta con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Las capacitaciones comienzan el lunes 1 de diciembre, se extienden durante cuatro semanas y funcionan con tutorías docentes. La inscripción ya está habilitada en la plataforma oficial y no requiere conocimientos previos.

Ocho áreas clave para estudiantes y emprendedores

La oferta académica se organiza en ocho áreas temáticas relacionadas con los sectores que más demanda de habilidades registran dentro de las pymes argentinas:

- Marketing y Ventas

- Planificación y Estrategia

- Capital Humano

- Administración, Economía y Finanzas

- Habilidades Gerenciales y Personales

- Ofimática

- Producción y Logística

- RSE, Diversidad y Sustentabilidad

Dentro de Marketing y Ventas, el bloque más elegido por jóvenes que inician proyectos comerciales o gestionan redes, aparecen cursos como Gestión exitosa del Punto de Venta, Calidad de Servicios y Atención al Cliente, Investigación de Mercado, Comercio Electrónico, Marketing para Pymes, Plan de Marketing y Estrategias de Marketing Digital. 

CAPACITACIONES. La Escuela de Negocios CAME, por medio de su plataforma de e-learning ofrece cursos online focalizados en áreas claves para Pymes CAPACITACIONES. La Escuela de Negocios CAME, por medio de su plataforma de e-learning ofrece cursos online focalizados en áreas claves para Pymes / CAPTURA DE PANTALLA

La mayoría profundiza en nociones que empresarios y emprendedores consideran indispensables: análisis del consumidor, armado de identidad comercial, diseño de estrategias y lectura de datos.

Modalidad 100% virtual y con certificación universitaria

Las capacitaciones de CAME no tienen arancel, y están diseñadas para que cualquier persona pueda cursarlas desde su teléfono o computadora, con materiales descargables y actividades guiadas. La certificación final se entrega junto con la UTN, que respalda cada trayecto formativo y lo vuelve valioso para adjuntar en CV, perfiles profesionales o postulaciones a programas laborales.

La convocatoria apunta a empresarios, mandos medios y trabajadores del sector pyme, pero también a estudiantes, jóvenes que comienzan a emprender, personas que buscan su primer empleo y quienes desean mejorar sus habilidades digitales.

Cómo inscribirse

Para completar la inscripción, cada curso incluye un enlace en el que aparece el botón “Matricúlese”. Después de registrarse, la plataforma habilita el acceso al aula virtual y a los contenidos que se abrirán el 1 de diciembre.

Más información y consultas: www.escuela-negocios-came.com.ar y en el e-mail capacitacion@came.org.ar

