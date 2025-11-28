Cómo anotarse a los cursos gratuitos de la CAME que empiezan el 1 de diciembre

La recta final del año llegó con una oportunidad que atrae a emprendedores, trabajadores y estudiantes que quieren sumar herramientas antes de arrancar 2026. Ocurre que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) habilitó la inscripción a 65 cursos gratuitos y 100% online diseñados para fortalecer habilidades laborales y acompañar el crecimiento de las pymes en todo el país.