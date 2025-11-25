El duro descargo del entrenador de Famaillá tras lo ocurrido contra Tucumán Central: "Alguien tenía que decir basta"

El rostro de Ernesto Luna decía tanto como sus palabras: bronca, cansancio, y la sensación de haber sido empujado a un límite que su equipo decidió no cruzar en silencio. El DT de Famaillá no esquivó ninguna pregunta; al contrario, pareció necesitar contarlo todo, como si la tarde en la que su equipo se quedó quieto en la cancha de Tucumán Central se hubiera convertido en un punto sin retorno.
“Fue offside de Krupoviesa en el primer gol. Antes de ese tanto ya había situaciones raras: no dejaron entrar al cuerpo médico cuando se lesionó un jugador, hubo faltas que inclinaban la cancha, y el árbitro Maximiliano Leal le faltó el respeto a mis jugadores”, disparó de entrada. Su relato es una escalera que sólo sube.
Luna asegura que la decisión de no disputar el segundo tiempo no fue impulsiva ni personal. Fue algo hablado en el vestuario. “La tomamos entre todos. Ningún club dice nada por miedo, pero nosotros dimos un paso. Que digan lo que quieran, pero nos hicieron sentir la crueldad desde los primeros 20 minutos”, expresó.
El entrenador fue a fondo contra la Liga Tucumana
El comunicado de la Liga Tucumana no lo sorprendió, pero profundizó su sensación de desamparo. “Seguro nos van a sancionar. Pero alguien tenía que decir basta. Si nadie habla, todo sigue igual”, afirmó, como si la protesta fuera, además de un gesto deportivo, un acto político dentro de un sistema que considera viciado.
El DT se va del estadio sin festejar nada y sin esconder nada. Siente que la cancha habló por él, pero que, esta vez, necesitaba poner la firma.