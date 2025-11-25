Secciones
DeportesFútbol

El duro descargo del entrenador de Famaillá tras lo ocurrido contra Tucumán Central: "Alguien tenía que decir basta"

Ernesto Luna criticó el trabajo del juez y dejó en claro que todos los que enfrentan al "Rojo" de Villa Alem sufren lo mismo.

DE FRENTE. Luna respaldó lo que hicieron sus jugadores y explicó que alguien tenía que inmolarse. DE FRENTE. Luna respaldó lo que hicieron sus jugadores y explicó que alguien tenía que inmolarse.
Hace 2 Hs

El rostro de Ernesto Luna decía tanto como sus palabras: bronca, cansancio, y la sensación de haber sido empujado a un límite que su equipo decidió no cruzar en silencio. El DT de Famaillá no esquivó ninguna pregunta; al contrario, pareció necesitar contarlo todo, como si la tarde en la que su equipo se quedó quieto en la cancha de Tucumán Central se hubiera convertido en un punto sin retorno.

“Fue offside de Krupoviesa en el primer gol. Antes de ese tanto ya había situaciones raras: no dejaron entrar al cuerpo médico cuando se lesionó un jugador, hubo faltas que inclinaban la cancha, y el árbitro Maximiliano Leal le faltó el respeto a mis jugadores”, disparó de entrada. Su relato es una escalera que sólo sube.

Luna asegura que la decisión de no disputar el segundo tiempo no fue impulsiva ni personal. Fue algo hablado en el vestuario. “La tomamos entre todos. Ningún club dice nada por miedo, pero nosotros dimos un paso. Que digan lo que quieran, pero nos hicieron sentir la crueldad desde los primeros 20 minutos”, expresó.

El entrenador fue a fondo contra la Liga Tucumana

El comunicado de la Liga Tucumana no lo sorprendió, pero profundizó su sensación de desamparo. “Seguro nos van a sancionar. Pero alguien tenía que decir basta. Si nadie habla, todo sigue igual”, afirmó, como si la protesta fuera, además de un gesto deportivo, un acto político dentro de un sistema que considera viciado.

El DT se va del estadio sin festejar nada y sin esconder nada. Siente que la cancha habló por él, pero que, esta vez, necesitaba poner la firma.

Temas San Miguel de TucumánFamailláClub Atlético FamailláClub Tucumán CentralTorneo Regional AmateurSistema Único de Boleto Electrónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano
1

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán
2

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia
3

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín
4

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos
5

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente
6

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Más Noticias
Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

El Gobierno apuntó contra la AFA: Sturzenegger publicó un informe sobre beneficios arbitrales a Barracas Central y Milei lo calificó de “demoledor”

El Gobierno apuntó contra la AFA: Sturzenegger publicó un informe sobre beneficios arbitrales a Barracas Central y Milei lo calificó de “demoledor”

La AFA rompió el silencio tras el “PDF Gate” y respondió a las acusaciones por el Boletín 6625

La AFA rompió el silencio tras el “PDF Gate” y respondió a las acusaciones por el Boletín 6625

Sospechas de edición a contrarreloj: el PDF de la AFA que podría haber sido creado para sancionar a Estudiantes

Sospechas de edición a contrarreloj: el PDF de la AFA que podría haber sido creado para sancionar a Estudiantes

Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Comentarios