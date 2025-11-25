El duro descargo del entrenador de Famaillá tras lo ocurrido contra Tucumán Central: "Alguien tenía que decir basta"

El rostro de Ernesto Luna decía tanto como sus palabras: bronca, cansancio, y la sensación de haber sido empujado a un límite que su equipo decidió no cruzar en silencio. El DT de Famaillá no esquivó ninguna pregunta; al contrario, pareció necesitar contarlo todo, como si la tarde en la que su equipo se quedó quieto en la cancha de Tucumán Central se hubiera convertido en un punto sin retorno.