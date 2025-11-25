Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano
1

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia
2

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín
3

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente
4

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

“La Niña” se acerca y crece la incertidumbre en el campo
5

“La Niña” se acerca y crece la incertidumbre en el campo

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos
6

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

Más Noticias
Después del booom, la resistencia: cómo sobreviven las cervecerías artesanales en Tucumán

Después del booom, la resistencia: cómo sobreviven las cervecerías artesanales en Tucumán

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Policías en la cuerda floja

Policías en la cuerda floja

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

Comentarios