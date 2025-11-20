Por qué el iPhone Air no tiene un número en su nombre

De acuerdo con un repaso de Phone Arena, aunque Apple jamás lo admitiría públicamente, el iPhone Air funciona como un ensayo clave para el futuro: “utiliza muchos de los mismos materiales, técnicas de miniaturización y componentes internos que serán necesarios para el primer plegable de Apple”. En ese sentido, el objetivo de la empresa no sería vender millones de unidades, sino perfeccionar su cadena de suministro y el proceso de fabricación para lo que vendrá.