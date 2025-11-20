Por qué el iPhone Air no tiene un número en su nombre

En los últimos días comenzaron a circular versiones que auguraban un panorama poco alentador para el iPhone Air, el teléfono ultradelgado que Apple lanzó hace apenas unos meses. Diversos informes aseguraban que, debido al “decepcionante ritmo de ventas”, la compañía habría decidido cancelar la producción de una segunda versión prevista originalmente para 2026.
Sin embargo, una de las voces más influyentes en el ecosistema Apple salió a desmentir esas especulaciones. El periodista de Bloomberg Mark Gurman aseguró que el iPhone Air de 2026 no fue cancelado, y explicó los motivos detrás de su postura. Según indicó, la clave está en un detalle del producto que muchos pasaron por alto: su denominación sin números.
Gurman sostiene que la ausencia de numeración en el nombre del equipo no es casual. De acuerdo con su análisis, se trata de una decisión deliberada por parte de Apple que revela su estrategia a largo plazo. Según expresó, esa elección indica que la compañía no planea actualizar el modelo año a año, como sí ocurre con otras líneas, por ejemplo, la serie iPhone 17.
En palabras simples, el hecho de que el dispositivo no se llame “iPhone 17 Air” tiene una razón evidente: no forma parte de un ciclo de renovación anual. Por eso, según Gurman, debe descartarse la idea de que Apple haya “bajado los brazos” con este producto, aun cuando sus ventas iniciales estuvieron por debajo de lo esperado.
La estrategia detrás del iPhone Air
El análisis se comprende mejor al observar lo que ocurre con otro dispositivo de la marca, el iPhone SE, que también carece de numeración y cuya llegada al mercado no sigue un calendario fijo. Para Gurman, el iPhone Air debe leerse bajo una lógica similar.
El reportero describió al smartphone ultradelgado como un “ejercicio tecnológico” y un “camino hacia el esperado iPhone plegable”, más que como un producto pensado para alcanzar cifras masivas de ventas en 2025.
De acuerdo con un repaso de Phone Arena, aunque Apple jamás lo admitiría públicamente, el iPhone Air funciona como un ensayo clave para el futuro: “utiliza muchos de los mismos materiales, técnicas de miniaturización y componentes internos que serán necesarios para el primer plegable de Apple”. En ese sentido, el objetivo de la empresa no sería vender millones de unidades, sino perfeccionar su cadena de suministro y el proceso de fabricación para lo que vendrá.