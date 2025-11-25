Secciones
De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

Su caso desató un debate sobre los bajos salarios y la vocación dentro de la fuerza.

Hace 1 Hs

Nicole Gabriela V., la policía de la Ciudad que fue apartada de sus tareas tras viralizarse videos en los que aparecía en actitud sugerente con el uniforme de servicio, habló sobre los motivos que la llevaron a abrir una cuenta en OnlyFans y aseguró que sólo en el último mes llegó a generar $6 millones en la plataforma.

Según contó, su decisión se originó cuando vio reducido su sueldo durante una licencia por enfermedad. En junio estuvo internada por un tratamiento neurológico y psiquiátrico, luego de sufrir un episodio de hostigamiento y acoso sexual por parte de su expareja: “Cuando estamos en disponibilidad o con un tratamiento prolongado, la Fuerza te quita la mitad del sueldo. Yo cobraba $600.000 y no me alcanzaba ni para las pastillas”.

A partir de esa situación comenzó a interiorizarse en el funcionamiento de OnlyFans. En sus primeros 30 días, relató, facturó $6 millones. Aun así, en diálogo de TN, aclaró que rechaza pedidos de contenido sexual con indumentaria policial: “Les explico que eso no se puede hacer y propongo otra vestimenta”.

Nicole también señaló los bajos salarios dentro de la fuerza: “Cobran un básico muy bajo para la vocación que tienen. Están arriesgando su vida las 24 horas del día”. 

Además, afirmó que su caso no es excepcional y que otros agentes también recurren a trabajos paralelos.

La sanción y las disculpas

Tras la viralización de los videos, un informe interno concluyó que su conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y representa un “uso indebido” del uniforme. Asuntos Internos intervino, el sumario pasó a la Oficina de Transparencia y Control Externo y finalmente se dispuso su pase a disponibilidad.

La oficial dijo haberse enterado “hace dos o tres semanas” y reconoció estar “arrepentida”. “Sabía que podía tener una falta administrativa, pero no pensé que iba a tener este ranking. Es muy exuberante y no sabía que podía pasar esto”, declaró. Ahora espera la resolución del sumario.

