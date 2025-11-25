De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

Según contó, su decisión se originó cuando vio reducido su sueldo durante una licencia por enfermedad. En junio estuvo internada por un tratamiento neurológico y psiquiátrico, luego de sufrir un episodio de hostigamiento y acoso sexual por parte de su expareja: “Cuando estamos en disponibilidad o con un tratamiento prolongado, la Fuerza te quita la mitad del sueldo. Yo cobraba $600.000 y no me alcanzaba ni para las pastillas”.