Secciones
SociedadActualidad

¿Cuál es la fecha de pago del aguinaldo de diciembre 2025?

El aguinaldo se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre.

¿Cuál es la fecha de pago del aguinaldo de diciembre 2025?
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 3 Hs

El aguinaldo es el Sueldo Anual Complementario (SAC), pensado como una retribución para empleados, jubilados y pensionados en Argentina. Sin embargo, suele confundir a las personas sobre cuándo es la fecha de pagos y cobros del ingreso.

Empleadas domésticas, niñeras y acompañantes: cómo calcular su aguinaldo 2025

Empleadas domésticas, niñeras y acompañantes: cómo calcular su aguinaldo 2025

El aguinaldo se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre. Este concepto corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre de 2025

La ley establece una fecha específica para el pago del aguinaldo de diciembre. La normativa indica que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se debe percibir hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, existe un margen legal que extiende el plazo cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite final de liquidación se fija en el 24 de diciembre. Estos plazos aplican directamente a los trabajadores en actividad.

Por otro lado, los jubilados y pensionados, quienes también reciben este concepto, cobran el aguinaldo en la misma fecha que su prestación principal. El momento del pago, que puede caer en la segunda, tercera o cuarta semana del mes, depende de su nivel de ingresos. Los pagos se organizan por grupos, según el monto de la jubilación y siempre considerando el último número del DNI del beneficiario. Para conocer el día exacto de cobro, resulta necesario consultar el calendario oficial que la ANSES difunde al inicio de cada mes.

Cómo se calcula el aguinaldo

La segunda cuota del aguinaldo corresponde a la mitad del sueldo de mayor remuneración mensual que el trabajador percibió durante el semestre en curso, es decir, el salario más alto registrado entre julio y diciembre. Cuando el empleado no completó la totalidad de este semestre de trabajo, se le otorga un monto calculado de manera proporcional a los meses efectivos de servicio. Por esta razón, conocer la fecha exacta de inicio de actividades del empleado resulta fundamental para realizar la liquidación correcta del monto.

Para determinar el importe preciso que corresponde por el Sueldo Anual Complementario (SAC), se debe aplicar una fórmula específica. El cálculo consiste en tomar el salario del empleado, dividirlo por los 12 meses del año y, luego, multiplicar el resultado por la cantidad de meses que trabajó. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Lo más popular
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano
1

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán
2

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia
3

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín
4

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos
5

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente
6

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Más Noticias
Estos son los precios actualizados de los iPhone 17 en Ciudad del Este

Estos son los precios actualizados de los iPhone 17 en Ciudad del Este

De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

La NASA reveló por fin las imágenes del 3I/ATLAS y mostró la mejor fotografía registrada hasta ahora

La NASA reveló por fin las imágenes del 3I/ATLAS y mostró la mejor fotografía registrada hasta ahora

Horóscopo chino: estos signos podrían cambiar su fortuna en diciembre de 2025

Horóscopo chino: estos signos podrían cambiar su fortuna en diciembre de 2025

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Comentarios