Huracán impuso su juego y derrotó a Estudiantes en Tucumán por la Liga Argentina de Básquet

Huracán de Mendoza se llevó un triunfo sólido en su visita a Tucumán al derrotar 75-64 a Estudiantes, en un encuentro donde la claridad ofensiva y la conducción de Emiliano Correa inclinaron la balanza. El base fue la figura del partido con nueve puntos y 11 asistencias, manejando los tiempos y facilitando el funcionamiento colectivo de la visita.
Desde los primeros segundos, el conjunto mendocino mostró intensidad y convicción: en apenas treinta segundos sacó seis puntos de ventaja y le quitó a Estudiantes la posibilidad de controlar el marcador. Los tucumanos se vieron obligados a correr desde atrás durante toda la noche.
El primer tiempo se jugó a partir de rachas. Huracán lastimó desde el perímetro a través de Méndez (4/5 en triples) y Vargas (2/3), mientras que Estudiantes encontró aire cuando pudo correr la cancha, con Pedano como finalizador y Hampton marcando presencia ofensiva. Aun así, el visitante se fue al descanso arriba por cinco puntos, sustentado en su consistencia y en su lectura de los momentos del juego.
La visita frenó cada intento de reacción
El tercer cuarto mantuvo el mismo tono equilibrado, aunque cada intento de levantada del local fue rápidamente respondido por Huracán. Con paciencia, firmeza defensiva y un control constante del juego interior tucumano, la visita evitó que Estudiantes cambiara la tendencia. Los parciales (19-22; 19-21; 15-17; 11-15) reflejaron esa superioridad sostenida.
En el cierre, Correa volvió a ser determinante: ordenó cada ofensiva, distribuyó el balón con claridad y permitió que Huracán estirara la diferencia para sellar el 75-64 definitivo. Hampton (19 puntos) y Pedano (16) fueron los jugadores más destacados del elenco tucumano.
Estudiantes volverá a presentarse en casa el jueves 27, a las 22, frente a la Fusión Riojana que dirige el tucumano Mario Vildoza.