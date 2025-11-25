Huracán impuso su juego y derrotó a Estudiantes en Tucumán por la Liga Argentina de Básquet

El primer tiempo se jugó a partir de rachas. Huracán lastimó desde el perímetro a través de Méndez (4/5 en triples) y Vargas (2/3), mientras que Estudiantes encontró aire cuando pudo correr la cancha, con Pedano como finalizador y Hampton marcando presencia ofensiva. Aun así, el visitante se fue al descanso arriba por cinco puntos, sustentado en su consistencia y en su lectura de los momentos del juego.