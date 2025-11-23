Súper Liga Masculina de Mayores de Básquet: Huracán venció a Estudiantes y se consagró campeón

Huracán BB comenzó firme: ganó el primer cuarto 31-21 con un gran aporte de Carlos Fernández. Estudiantes reaccionó con un 17-20 en el segundo parcial y se fue al descanso solo siete puntos abajo (48-41). En el tercero volvió a acortar la diferencia (21-18, 66-62) y el último tramo se volvió palo a palo, hasta que aparecieron Aredes y Carabajal para sentenciar la historia.