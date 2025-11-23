Secciones
DeportesMás deportes

Súper Liga Masculina de Mayores de Básquet: Huracán venció a Estudiantes y se consagró campeón

El equipo dirigido por José García se impuso en un duelo apretado y que terminó coronando un gran año para el "Globito".

CELEBRACIÓN. Después de 19 años, el equipo de El Bajo volvió a consagrarse campeón del básquet tucumano. CELEBRACIÓN. Después de 19 años, el equipo de El Bajo volvió a consagrarse campeón del básquet tucumano. Foto gentileza de Lucía Peralta
23 Noviembre 2025

El “Dionisio Muruaga”, estadio de Asociación Mitre, tuvo clima de fiesta: tribunas repletas y una energía que anunciaba que algo grande estaba por suceder. Y así fue. Desde El Bajo salió el nuevo campeón del básquet tucumano.

Huracán BB derrotó a Estudiantes por 95 a 86 y se consagró campeón del Clausura de la Súper Liga Masculina de Mayores 2025, organizado por la Federación Tucumana de Básquet.

Antes de la premiación, el presidente Rubén Urueña (h) entregó un reconocimiento a José García, entrenador del campeón, mientras que Mauricio Aredes fue elegido MVP del partido.

El momento más emotivo llegó cuando Jorge Carabajal, capitán y figura en el cierre, levantó la copa. Sus dos triples consecutivos en el último cuarto terminaron de inclinar la balanza.

Huracán BB comenzó firme: ganó el primer cuarto 31-21 con un gran aporte de Carlos Fernández. Estudiantes reaccionó con un 17-20 en el segundo parcial y se fue al descanso solo siete puntos abajo (48-41). En el tercero volvió a acortar la diferencia (21-18, 66-62) y el último tramo se volvió palo a palo, hasta que aparecieron Aredes y Carabajal para sentenciar la historia.

Temas San Miguel de TucumánClub Huracán BBSuperligaEstudiantes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cuál es la zona del cuerpo con mayor riesgo al ser tatuada?
1

¿Cuál es la zona del cuerpo con mayor riesgo al ser tatuada?

Repelente de insectos natural con menta: cómo hacerlo en un solo paso
2

Repelente de insectos natural con menta: cómo hacerlo en un solo paso

Más que solo comer ensaladas: los cinco errores comunes al intentar comer saludable
3

Más que solo comer ensaladas: los cinco errores comunes al intentar comer saludable

El truco de Gemini en Google Maps: cómo recibir consejos por voz mientras manejás
4

El truco de Gemini en Google Maps: cómo recibir consejos por voz mientras manejás

Un máster en Derecho de Familia combina cursado a distancia y prácticas en España
5

Un máster en Derecho de Familia combina cursado a distancia y prácticas en España

Más luces, menos ruidos: la importancia de utilizar pirotecnia insonora para las fiestas
6

Más luces, menos ruidos: la importancia de utilizar pirotecnia insonora para las fiestas

Más Noticias
¡De espaldas! El pasillo polémico de Estudiantes al campeón Rosario Central en el Clausura 2025

¡De espaldas! El pasillo polémico de Estudiantes al campeón Rosario Central en el Clausura 2025

¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

Los Pumas cayeron en Twickenham, pero dejaron otra lección de carácter

Los Pumas cayeron en Twickenham, pero dejaron otra lección de carácter

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Comentarios