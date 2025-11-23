Súper Liga Masculina de Mayores de Básquet: Huracán venció a Estudiantes y se consagró campeón

El “Dionisio Muruaga”, estadio de Asociación Mitre, tuvo clima de fiesta: tribunas repletas y una energía que anunciaba que algo grande estaba por suceder. Y así fue. Desde El Bajo salió el nuevo campeón del básquet tucumano.
Huracán BB derrotó a Estudiantes por 95 a 86 y se consagró campeón del Clausura de la Súper Liga Masculina de Mayores 2025, organizado por la Federación Tucumana de Básquet.
Antes de la premiación, el presidente Rubén Urueña (h) entregó un reconocimiento a José García, entrenador del campeón, mientras que Mauricio Aredes fue elegido MVP del partido.
El momento más emotivo llegó cuando Jorge Carabajal, capitán y figura en el cierre, levantó la copa. Sus dos triples consecutivos en el último cuarto terminaron de inclinar la balanza.
Huracán BB comenzó firme: ganó el primer cuarto 31-21 con un gran aporte de Carlos Fernández. Estudiantes reaccionó con un 17-20 en el segundo parcial y se fue al descanso solo siete puntos abajo (48-41). En el tercero volvió a acortar la diferencia (21-18, 66-62) y el último tramo se volvió palo a palo, hasta que aparecieron Aredes y Carabajal para sentenciar la historia.