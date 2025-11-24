Secciones
DeportesFútbol

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Con el triunfo del "Expreso" quedó oficialmente cerrada la fase de grupos y confirmado el mapa tucumano en la Región Norte del Regional.

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional
24 Noviembre 2025

Mientras el Consejo Federal de la AFA se prepara para publicar esta tarde el cuadro definitivo de los octavos de final de la Región Norte del Regional Federal Amateur, ya está confirmado que cuatro equipos tucumanos estarán en esa instancia: Sportivo Guzmán, Central Norte, San Pablo y Tucumán Central.

En paralelo, este domingo se cerró la sexta y última fecha de la primera etapa de la zona 8, con un duelo disputado en Alderetes. Ateneo Parroquial venció 1-0 a Jorge Newbery, gracias a un gol en contra de Santiago Albornoz, a los cinco minutos del primer tiempo. La jugada nació de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Nicolás Roldán Gerez.

Con ese triunfo, Ateneo llegó a nueve puntos, producto de sus tres victorias como local. Newbery, por su parte, quedó con tres unidades. Ambos equipos ya estaban eliminados de la competencia antes de este encuentro.

El árbitro Sebastián D’Arpino expulsó a Bruno López, jugador de Newbery, a los 30 minutos de la primera etapa.

De cara a los cruces que comenzarán a definirse hoy, entre los principales candidatos a pelear la Región Norte aparecen Altos Hornos Zapla, Talleres de Perico y Sportivo Pocitos, este último finalista en la edición anterior, cuando cayó 3-2 frente a Graneros.

Temas San Miguel de TucumánClub Sportivo GuzmánClub Atlético Central NorteClub Tucumán CentralClub Atlético Jorge Newbery de AguilaresAlderetesClub Atlético San PabloTorneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales
1

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
2

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

3

La violencia en San Cayetano

4

Cartas de lectores: Desnutrición mortal

5

Cartas de lectores: ¿Hay justicia en la Argentina?

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

ChatGPT es un destino, pero Gemini acaba de convertirse en una infraestructura

ChatGPT es un destino, pero Gemini acaba de convertirse en una infraestructura

Recuerdos fotográficos: 1927. El ministro que se cayó del avión

Recuerdos fotográficos: 1927. El ministro que se cayó del avión

Trump vs. Maduro: la batalla de los egos

Trump vs. Maduro: la batalla de los egos

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios