Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

En paralelo, este domingo se cerró la sexta y última fecha de la primera etapa de la zona 8, con un duelo disputado en Alderetes. Ateneo Parroquial venció 1-0 a Jorge Newbery, gracias a un gol en contra de Santiago Albornoz, a los cinco minutos del primer tiempo. La jugada nació de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Nicolás Roldán Gerez.