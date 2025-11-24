Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Mientras el Consejo Federal de la AFA se prepara para publicar esta tarde el cuadro definitivo de los octavos de final de la Región Norte del Regional Federal Amateur, ya está confirmado que cuatro equipos tucumanos estarán en esa instancia: Sportivo Guzmán, Central Norte, San Pablo y Tucumán Central.
En paralelo, este domingo se cerró la sexta y última fecha de la primera etapa de la zona 8, con un duelo disputado en Alderetes. Ateneo Parroquial venció 1-0 a Jorge Newbery, gracias a un gol en contra de Santiago Albornoz, a los cinco minutos del primer tiempo. La jugada nació de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Nicolás Roldán Gerez.
Con ese triunfo, Ateneo llegó a nueve puntos, producto de sus tres victorias como local. Newbery, por su parte, quedó con tres unidades. Ambos equipos ya estaban eliminados de la competencia antes de este encuentro.
El árbitro Sebastián D’Arpino expulsó a Bruno López, jugador de Newbery, a los 30 minutos de la primera etapa.
De cara a los cruces que comenzarán a definirse hoy, entre los principales candidatos a pelear la Región Norte aparecen Altos Hornos Zapla, Talleres de Perico y Sportivo Pocitos, este último finalista en la edición anterior, cuando cayó 3-2 frente a Graneros.