Santiago Altobelli, el referente UAR que coordinó a los árbitros del “Veco” Villegas: “Este torneo exige un nivel casi de Primera”

Su rol implica una responsabilidad mayor: buscar, detectar y formar a los árbitros que dentro de pocos años deberán sostener el referato del NOA al máximo nivel. “Estamos en una etapa de transición. Este año se vio un progreso importante. En Primera tenemos un muy buen nivel, pero estábamos un poco rengo en Intermedia y M-19. Ahora, con todos estos chicos, se notó una mejora grande”, afirma.