Federico Zerpa, el apertura perfecto que le dio a Los Tordos el “Veco” Villegas con 12 puntos decisivos

“Es una locura, un sueño cumplido. El club estuvo cerca varias veces y lo había logrado una sola. Es un orgullo total representarlo en estas instancias”, contó Zerpa, todavía con la emoción fresca tras consagrarse campeón. La final, según él, se jugó al límite desde el primer minuto. “Intenso, muy intenso. ‘Huira’ tiene un nivel de contacto muy fuerte. Lo hablamos en el entretiempo: esto se iba a definir en los últimos cinco. Es puro desgaste físico, y el que aguanta, gana”, explicó.