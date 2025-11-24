Federico Zerpa, el apertura perfecto que le dio a Los Tordos el “Veco” Villegas con 12 puntos decisivos

Federico Zerpa fue la gran figura de Los Tordos en la final del “Veco” Villegas. El apertura mendocino anotó los 12 puntos de su equipo en la victoria por 12-10 frente a Huirapuca y se convirtió en el nombre propio de un título histórico. Pese a haber sido convocado recientemente para jugar en la Primera, decidió bajar para disputar este torneo juvenil: quería cerrar su ciclo M-19 con sus amigos, y lo consiguió de la mejor manera.
“Es una locura, un sueño cumplido. El club estuvo cerca varias veces y lo había logrado una sola. Es un orgullo total representarlo en estas instancias”, contó Zerpa, todavía con la emoción fresca tras consagrarse campeón. La final, según él, se jugó al límite desde el primer minuto. “Intenso, muy intenso. ‘Huira’ tiene un nivel de contacto muy fuerte. Lo hablamos en el entretiempo: esto se iba a definir en los últimos cinco. Es puro desgaste físico, y el que aguanta, gana”, explicó.
Su claridad para leer el partido fue determinante. Cada vez que apareció la chance de sumar tres puntos, no dudó. “Era algo pensado desde hace mucho. En estos torneos cortos, si tenés una oportunidad de tres puntos, hay que aprovechar”, indicó. Sus ejecuciones perfectas sostuvieron a Los Tordos cuando el partido se volvió una batalla de nervios.
Para Zerpa, el título tiene un gusto especial. “Cerrar una etapa de 10 años con mis amigos en este torneo es impresionante. No podría pedir un final mejor”, señaló. También destacó la convivencia del plantel en Tucumán. “Paseamos, hicimos grupo, fue tremendo. Grandes jugadores, grandes personas”, indicó.
Al final, resumió con una frase que define al campeón. “Esta instancia es para ver quién es el mejor del país, y eso fue lo que logramos”, cerró.