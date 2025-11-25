Los 10 puntos clave del crimen de la niña de siete años en San Cayetano

1. El pasado jueves 20 de noviembre, alrededor de las 16.20, Zoe -una niña de 7 años-, se encontraba junto a dos niños jugando en la parte delantera de la casa de su abuelo paterno, en San Cayetano, cuando recibió un disparo que le atravesó la cabeza.
2. Según la reconstrucción que realizaron los efectivos de la División de Homicidios y los investigadores de la Fiscalía de Homicidios I, mientras la niña jugaba al carnaval aparecieron dos jóvenes caminando y otros dos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos sacó un arma, realizó al menos cinco disparos y luego huyeron del lugar.
3. Zoe fue trasladada por un vecino hacia el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del barrio. Por la gravedad de las heridas fue derivada al Hospital de Niños. La directora del nosocomio, Inés Gramajo, informó que le colocaron un catéter para disminuir una hipertensión craneana refractaria. El viernes al mediodía los familiares de la menor protestaron en las inmediaciones de la institución ante la falta de noticias sobre su estado de salud. Minutos antes de las 14, los médicos le informaron a Claudia, la madre de la víctima, que su hija permanecía en grave estado. Alrededor de las 19.45, las autoridades confirmaron que la pequeña había sufrido una muerte cerebral.
4. El jueves a la noche la Policía detuvo a “Ratón” (19 años) y a un tal “Menor” (16). El viernes a la mañana el fiscal Pedro Gallo, a través del auxiliar Lucas Maggio, logró que al mayor se le dictara la prisión preventiva por cuatro meses, mientras que al adolescente, medidas provisorias por el mismo plazo.
5. El viernes a la noche, tras confirmarse el fallecimiento de la menor, un grupo de personas se presentó en la casa del padre de los dos prófugos restantes. Allí comenzaron a arrojar piedras al inmueble y luego lo incendiaron.
6. Ante la escalada de violencia, los señalados, un tal “Chueco”, vendedor ambulante de 18 años, y su hermano de 15 (nunca afrontará cargos por homicidio al ser inimputable), se presentaron ante las autoridades. El sábado a la mañana, la auxiliar de fiscal María José Agüero acusó a “Chueco” como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas y solicitó la prisión preventiva por cuatro meses. Fue trasladado a la Unidad 5 del penal de Villa Urquiza.
7. Los pesquisas confirmaron que el autor de los disparos fue “Chueco”, y también que las detonaciones no se realizaron al azar sino que estuvieron dirigidas hacia el domicilio donde se encontraba la menor. Según explicaron, en las cámaras de seguridad peritadas, al único que se observa con un arma en su poder es al joven de 18 años.
8. Lorena, una tía de Zoe, en diálogo con LG Play, dijo que esto ya había pasado en cuatro oportunidades y que habían denunciado las amedrentaciones. “Nunca actuaron. A la mamá incluso le pidieron un testigo para poder denunciar. Si hubiesen actuado antes, esto no hubiese pasado”, afirmó.
Disputa por drogas
9. Los vecinos de la zona dijeron que los disparos podrían estar ligados a una disputa por venta de drogas. “Ambas familias se conocen muy bien porque ambos venden porquerías. Desde hace rato que se vienen peleando por lo mismo”, dijo Ramona García. “El problema está en que los dos tienen su quiosco de venta de drogas en la misma manzana y saben lo que hace cada uno. Al parecer, había bronca porque se robaban los clientes entre ellos”, indicó Gustavo Herrera. Sin embargo, los investigadores indicaron que por el momento no se establecieron los motivos del ataque y explicaron que son materia de investigación.
10. Las autoridades del Ministerio Público Fiscal comunicaron que todavía restan pericias por practicar. Entre ellas, seguir tomando declaraciones a testigos que habrían presenciado el hecho y continuar peritando los videos de seguridad para confirmar si uno de los menores efectivamente filmó el ataque. Además, fuentes cercanas a la investigación señalaron que no descartan la posible participación de una quinta persona, también menor de edad.