Los 10 puntos clave del crimen de la niña de siete años en San Cayetano

3. Zoe fue trasladada por un vecino hacia el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del barrio. Por la gravedad de las heridas fue derivada al Hospital de Niños. La directora del nosocomio, Inés Gramajo, informó que le colocaron un catéter para disminuir una hipertensión craneana refractaria. El viernes al mediodía los familiares de la menor protestaron en las inmediaciones de la institución ante la falta de noticias sobre su estado de salud. Minutos antes de las 14, los médicos le informaron a Claudia, la madre de la víctima, que su hija permanecía en grave estado. Alrededor de las 19.45, las autoridades confirmaron que la pequeña había sufrido una muerte cerebral.