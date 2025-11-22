Detienen a un joven y a un menor de edad por la muerte de la niña de siete años en San Cayetano

Un joven de 18 años y un menor de 15 fueron detenidos durante la madrugada de este sábado por la muerte de la niña de siete años que recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa, en el barrio San Cayetano, San Miguel de Tucumán.
Según informaron las autoridades, las capturas se concretaron alrededor de las 3.30, cuando los sospechosos quedaron acorralados por el amplio despliegue policial, luego de una serie de allanamientos previos que no habían arrojado resultados positivos.
Las detenciones fueron ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro León Gallo, con intervención del auxiliar fiscal Lucas Maggio.
Una vez informado sobre los resultados del operativo, el auxiliar fiscal Maggio ordenó que las detenciones fueran efectivizadas. En el caso del menor involucrado, se dispuso su traslado al CAD, donde quedará alojado.
Conmoción por la muerte de la niña de siete años en San Cayetano
El episodio se registró este jueves 20 de noviembre a la siesta. Alrededor de las 16.20, Z.R.V se encontraba en la casa de su abuelo paterno, ubicada en la calle Ricardo Rojas, en San Cayetano, en la parte delantera de la propiedad junto con otros dos niños. Debido a las altas temperaturas de la jornada, los chicos estaban jugando con agua para refrescarse, cuando de repente escucharon a una motocicleta frenar bruscamente y observaron a cuatro jóvenes. Acto seguido, uno de ellos efectuó al menos cinco disparos, de los cuales uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la menor de siete años.
En ese momento, la niña se encontraba en su bicicleta. Los demás menores lograron correr hacia el interior de la vivienda, pero la pequeña quedó inmóvil sobre el rodado. “Cuando la veo que seguía arriba de la bici, me acerco y ahí cae. Ahí puedo ver que tenía el impacto de bala. Empecé a gritar y los vecinos también empezaron a gritar quiénes eran”, contó una tía de Z.R.V en diálogo con LG Play.
Rápidamente la madre de la víctima y su abuelo auxiliaron a la menor. Ante la demora de la ambulancia, un vecino se ofreció a llevarlos en su motocicleta hacia la Policlínica de San Cayetano. Debido a la gravedad de las heridas, inmediatamente fue trasladada de urgencia hacia el Hospital de Niños. La directora del nosocomio, Inés Gramajo, informó que ayer por la noche la niña ingresó al quirófano, donde se le colocó un catéter de PIC y se realizaron procedimientos para desplaquetizarla con el objetivo de disminuir una “hipertensión craneana refractaria”.
Ayer al mediodía, los familiares de la menor realizaron una protesta en la puerta de la entrada de Emergencias del hospital y denunciaron que no habían recibido el parte médico actualizado Para manifestarse, los presentes intentaron quemar gomas en la calle del centro asistencial, pero rápidamente los efectivos policiales intervinieron para despejar la zona y evitar que la situación escalara.
Minutos después los médicos citaron a Claudia, la madre de Z.R.V para informarle que su hija permanecía en la sala de terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria. “Es una pesadilla lo que estamos viviendo. Ella no se merecía nada de esto, es una nena que no le hizo mal a nadie”, expresó la madre.
Alrededor de las 19.45, los médicos le informaron a la familia que la menor había sufrido una muerte cerebral.