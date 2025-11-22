Detienen a un joven y a un menor de edad por la muerte de la niña de siete años en San Cayetano

El episodio se registró este jueves 20 de noviembre a la siesta. Alrededor de las 16.20, Z.R.V se encontraba en la casa de su abuelo paterno, ubicada en la calle Ricardo Rojas, en San Cayetano, en la parte delantera de la propiedad junto con otros dos niños. Debido a las altas temperaturas de la jornada, los chicos estaban jugando con agua para refrescarse, cuando de repente escucharon a una motocicleta frenar bruscamente y observaron a cuatro jóvenes. Acto seguido, uno de ellos efectuó al menos cinco disparos, de los cuales uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la menor de siete años.