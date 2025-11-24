Con un gol agónico, Barracas Central eliminó a Deportivo Riestra y se clasificó a los cuartos de final del Clausura

Los octavos de final del Clausura abrieron la jornada del lunes con un duelo intenso en el estadio "Guillermo Laza". Allí, Barracas Central consiguió un triunfo agónico por 1 a 0 sobre Deportivo Riestra y avanzó a los cuartos de final gracias a un gol de Nicolás Blandi en el alargue.
El partido comenzó trabado, con muchas faltas e imprecisiones que impidieron el ritmo. Riestra manejó más la pelota, mientras que el “Guapo” esperó ordenado en su campo. La primera ocasión clara la tuvo la visita a los 26 minutos, cuando Facundo Bruera cabeceó desviado tras un córner.
El desarrollo no cambió demasiado en el complemento, aunque el local tuvo su chance con un cabezazo de Miguel Barbieri que tampoco encontró el arco. Con el correr de los minutos, Riestra se insinuó mejor y obligó a lucirse al arquero Marcelo Miño, que respondió ante Alonso y luego frente a Alexander Díaz.
A diez del cierre, Barracas quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Iván Guaraz, pero aún así resistió y llevó el partido al tiempo extra.
El alargue comenzó con tensión. Bruera fue a disputar una pelota profunda y golpeó accidentalmente la mano del arquero Ignacio Arce, que dejó el campo con gestos de dolor. Ya en el minuto 115 llegó la jugada decisiva. Tomás Porra armó una maniobra individual brillante y definió por encima del arquero; la pelota quedó suelta y Blandi, atento, la empujó para sellar la clasificación.
Con este triunfo, Barracas Central espera por el ganador del cruce entre Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata, mientras que por la misma llave también avanzan Estudiantes y Central Córdoba.