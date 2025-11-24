“Tucumán tiene algo distinto”: los extranjeros que cruzaron fronteras para vivir el Transmontaña

La logística del viaje deja entrever lo que implica cruzar las fronteras por pasión. “Venimos como 40 chicos. El Transmontaña se ganó un lugar muy importante en el deporte allá, trascendió fronteras”, explicó Bogado, resaltando que ya no se trata de un evento aislado para Paraguay. Y aunque la situación económica cambió en los últimos años, la voluntad de venir no flaquea. “Hace tres años todo era mucho más barato. Ahora el peso está más valorizado y es más caro para nosotros, pero igual hacemos el esfuerzo. El desafío de llegar es más importante que ganar. Nos exige mucho más porque no conocemos estos terrenos. Pero me encanta”.