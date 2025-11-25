Cerveza artesanal en modo subsistencia: así resiste el sector

El mercado de la cerveza artesanal atraviesa uno de sus momentos más desafiantes desde el boom que la llevó a ocupar bares, terrazas y ferias en toda Argentina. La Cámara de la Industria Cervecera estima que el consumo cayó entre un 30% y un 40% en el último año, arrastrado por la crisis económica, el aumento de costos, la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo. Las ventas, que habían alcanzado cifras récord en 2019, no lograron recuperar los niveles previos a la pandemia.