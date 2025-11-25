Panorama: tres días para pensar, crear y compartir arte

Al cabo de cuatro ediciones, Panorama se consolida como una instancia colectiva que habilita algo poco frecuente en Tucumán: un espacio protegido, intenso y horizontal donde estudiantes de artes visuales pueden concentrarse, durante tres días, en la reflexión y la producción artística junto a un creador de trayectoria. La residencia, impulsada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de la UNT -en articulación con la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural-, cerró la nueva convocatoria en las residencias universitarias de San Javier.
Desde su puesta en marcha en 2022, Panorama no dejó de crecer. Las dos primeras experiencias contaron con artistas invitados de Buenos Aires -Max Gómez Canle y Alberto Passolini-, mientras que desde 2024 la apuesta se orientó a figuras de la escena local. Belén Aguirre condujo la tercera edición y este año fue el turno de Pablo Guiot, artista visual, docente y gestor cultural, destacado por una obra que dialoga con el territorio, la memoria y la construcción de sentido.
La residencia está pensada para estudiantes de grado de los últimos años de la Licenciatura en Artes Visuales. Pueden postular tanto quienes estudian en la sede central de la capital como en el Departamento de Artes Plásticas de Aguilares. Para esta edición, un jurado integrado por Guiot y la artista y docente Rosalba Mirabella seleccionó a Diego Ruiz, María Agustina Erazzú, María Celina Zurita Lobato, María José Bertini, Mariano Ganatios, Melisa Acosta, Noelia Martínez y Rosario Arroyo.
En acción
Guiot imaginó la residencia como un espacio de pensamiento y práctica artística que promueve el cruce entre la investigación individual, la experimentación colectiva y la reflexión crítica sobre el papel del arte en la construcción de sentido social. Su enfoque estuvo influido por Luis Camnitzer, quien entiende el arte como una forma de conocimiento más que como un objeto cerrado, y por Nicolas Bourriaud, para quien las prácticas artísticas funcionan como dispositivos de encuentro y negociación de significados.
Con esa base, Guiot delineó tres instancias de trabajo bien diferenciadas. La primera, una clínica de presentación y análisis de proyectos individuales, apuntó a revisar estrategias conceptuales y formales. La segunda incluyó ejercicios corporales y dinámicas grupales de observación y escucha activa, orientadas a construir un campo de experiencias comunes. La tercera se concentró en intervenciones colectivas e improvisaciones in situ, con el propósito de tensar el vínculo entre las búsquedas personales y la dimensión pública del arte.
El artista viajó acompañado por Bruno Juliano y Agustín Indri, docentes de la Facultad. Durante las jornadas trabajaron consignas que incluyeron presentaciones personales, escritura, confección de cuadernos de campo, recolección de objetos y la construcción de una pieza colectiva.
En el caso de los estudiantes seleccionados, coincidieron en que Panorama se convirtió en un punto de inflexión. “Fue una experiencia increíble -sostuvo Bertini-. Es un privilegio el diálogo con compañeros artistas, tejiendo redes de trabajo y lazos sociales. El espacio de encuentro con un otro nos enriquece y nos hace dar cuenta de la dimensión tan humana del arte”.
Erazzú subraya la atmósfera de confianza generada. “Se dio una retroalimentación muy necesaria entre profesores y compañeros -apuntó-. Como estudiantes recibimos una gran formación profesional que impulsa nuestra inserción en la escena artística local y proyecta una carrera posible gracias a lo que estudiamos”.
En tanto, para Ruiz, la residencia marcó un antes y un después. Su testimonio es, quizá, uno de los más emotivos: “me abrió los ojos a muchas cosas y me acentuó en muchas otras. Se creó un ambiente de resguardo y búsqueda de florecimiento de nuestros siguientes pasos no sólo como artistas, sino como gente parte de la comunidad del arte tucumano y argentino. Espero con ansias volver a sentir algo así y, si es posible, promover estos espacios de reflexión y fuerza”.