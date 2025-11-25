Panorama: tres días para pensar, crear y compartir arte

En tanto, para Ruiz, la residencia marcó un antes y un después. Su testimonio es, quizá, uno de los más emotivos: “me abrió los ojos a muchas cosas y me acentuó en muchas otras. Se creó un ambiente de resguardo y búsqueda de florecimiento de nuestros siguientes pasos no sólo como artistas, sino como gente parte de la comunidad del arte tucumano y argentino. Espero con ansias volver a sentir algo así y, si es posible, promover estos espacios de reflexión y fuerza”.